【緊急停用】全國召回一款剪草機 可致嚴重意外

一款在全國五金連鎖店 Bunnings 有售的剪草機因為製造缺陷被召回，該缺陷可能對使用者造成受傷風險。





涉事的剪草機是本田（Honda）製造，形號為HRN216和HRX217。





受影響的HRN216 Mulch and Catch家用割草機，配備GCV170引擎的型號包括：HRN216PKU、HRN216VKU和HRN216VYU。





受影響的HRX217 Mulch and Catch高級家用割草機，配備GCV200引擎的召回型號包括：HRX217HYU和HRX217HZU（電啟動）。



受影響剪草機型號。 Credit: Product Safety Australia 這些剪草機除了在 Bunnings 有售外，在本田官網及其他經銷商處亦有出售。





根據澳洲產品安全局(Product Safety Australia)表示，製造缺陷可能導致剪草機引擎內的機件出現故障。





如果在沒有電啟動器的型號中發生這種情況，表示可能需要施加「過度的力量」才能拉動啟動繩啟動引擎。





在具有電啟動器的型號中，啟動器可能無法啟動「摩打」。





PSA表示：「由於引擎內的高壓縮力，存在著由於啟動繩的反彈而導致的嚴重的傷害風險。」





當局敦促消費者「立即」停止使用受影響的剪草機，並聯繫最近的授權本田動力設備經銷商安排免費維修。





受影響的顧客可以訪問澳洲產品安全局網站或致電本田客戶關係部門：1300 559 846，以獲取更多信息。



在漢堡王印度網站的支援頁面上，有顧客發問「為什麼我的漢堡裡沒有番茄？」。







網站回應稱因印度特許經營商會遵循「非常高的質量標準」，番茄很快就會回歸。









回覆指「我們請求你的耐心和理解。」









在印度經營漢堡王的Restaurant Brands Asia沒有回應傳媒問題。









本周公布的 7 月份零售通脹數據顯示，蔬菜價格同年上升 37%，情況仍然持續，從洋蔥、豌豆、大蒜和生薑等主食的價格都上漲。









印度股票經紀公司Prabhudas Lilladher的研究主管Amnish Aggarwal表示「如果價格保持高位，那麼餐廳最終將要加價」，他指是「別無選擇」。









除了對在印度經營的外國連鎖店的近50億元利潤率施加壓力外，這些價格急升亦給印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府在明年的國家選舉前帶來挑戰。









為了應對供應危機，印度已開始從尼泊爾進口番茄，並組織車輛以較低的價格在全國範圍分發這一主要食材，社交媒體上亦出現發文指有出現隊伍排隊。









