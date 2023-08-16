【汽車再召回】煞車系統可能受影響 逾6000 平治需召回

澳洲政府發佈公告，指平治汽車正召回全國逾 6千輛 （6,117）X Class 汽車。





涉及車輛的型號為平治 X -Class，生產年份為 2017年至 2019年。





聯邦基建、運輸、偏遠地區發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) 表示，全國受影響車輛的數量為6,117 輛。





當局指，該款汽車由於製造缺陷，後軸徑向軸環可能未能充分密封。這可能導致漏油，從而導致在煞車前制動性能減低。





煞車系統的性能減低，可大大增加車禍風險，導致車輛乘員或其他道路使用者受傷或死亡。





受影響車輛的車主應聯繫平治經銷商，盡快安排進行維修。





車主應盡快聯繫授權的平洞經銷商，免費進行必要的修理。





完整的授權經銷商名單可在www.mercedes-benz.com.au找到。





車主亦可到平治網頁使用在線預約服務：



