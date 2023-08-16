【汽車再召回】煞車系統可能受影響 逾6000 平治需召回

平治在本年（2023年）較早時已召回多款受歡迎車款，今次另一款車型再因制造缺陷，需要召回。

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平治 X Class 需要召回。 Credit: Car Magazine

澳洲政府發佈公告，指平治汽車正召回全國逾 6千輛 （6,117）X Class　汽車。

涉及車輛的型號為平治 X -Class，生產年份為 2017年至 2019年。

聯邦基建、運輸、偏遠地區發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) 表示，全國受影響車輛的數量為6,117 輛。

當局指，該款汽車由於製造缺陷，後軸徑向軸環可能未能充分密封。這可能導致漏油，從而導致在煞車前制動性能減低。

煞車系統的性能減低，可大大增加車禍風險，導致車輛乘員或其他道路使用者受傷或死亡。

受影響車輛的車主應聯繫平治經銷商，盡快安排進行維修。

車主應盡快聯繫授權的平洞經銷商，免費進行必要的修理。

完整的授權經銷商名單可在www.mercedes-benz.com.au找到。

車主亦可到平治網頁使用在線預約服務：

www.mercedes-benz.com.au/servicebooking
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Published 16 August 2023 2:42pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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