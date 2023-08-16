【女足世界盃】澳洲若今晚贏英格蘭 將與此隊爭冠軍

要點 西班牙隊擊敗瑞典隊，首次晉身女足世界盃決賽。

瑞典在最近四屆世界盃，有三次能夠晉身四強，西班牙這次是首度踢進世界盃四強。

這意味著西班牙將會迎戰今晚周三，澳洲對英格蘭四強賽中勝出的球隊。

昨晚星期二（8月15日）晚，在奧克蘭舉行的一場具戲劇性的四強賽事，西班牙以 2-1 擊敗瑞典，首度晉身決賽，對手就要視乎今晚星期三晚另一場準決賽，是澳洲還是英格蘭勝出。





星期二晚的賽事，西班牙與較具經驗的瑞典，上半場都未能打開記錄，到最後 10 分鐘爆發出精彩的場面，西班牙前鋒，年僅19歲的帕拉盧羅（Salma Paralluelo） 下半場換入，第81分鐘射入，令西班牙1比0領先。





但瑞典也找到了自己的超級後備入替球員，七分鐘後布洛姆奎斯特（Rebecka Blomqvist)，在禁區射門破網，為瑞典追成1比1。





這個比數僅維持了135秒，西班牙隊長卡莫納 (Olga Carmona) 89分鐘，在禁區外勁射破網，終場2比1 淘汰瑞典，讓領隊比爾達(Jorge Vilda)的球隊首次進入重要賽事的決賽。





瑞典在最近四屆世界盃，有三次能夠晉身四強，雖然之前從未贏得冠軍，但瑞典在賽前相信經驗帶給他們優勢。相較之下，西班牙這次是首度踢進世界盃四強。





西班牙隊大部份時間，都以她們的控球型風格控球型風格控制著比賽，瑞典則較注重埋身戰術以及利用死球機會。



西班牙隊晉身世界盃決賽，將對戰澳洲隊或英格蘭隊。 Source: AAP / Brett Phibbs 瑞典隊主教練謝赫臣（Peter Gerhardsson）預測其高壓球隊會踢出「美妙的足球」，但在開場半小時內，比賽並沒有達到預期的效果。





普特拉絲(Alexia Putellas)在賽事的初登場表現亮眼，西班牙隊掌控著控球權，但仍沒有擊倒瑞典隊。





14分鐘時，卡莫納的一腳遠射，稍稍偏出門柱後，這是西班牙半場最接近的射球。





瑞典隊直到第42分鐘才射門，比約恩(Nathalie Bjorn)將球踢近門柱，羅爾法(Fridolina Rolfo)凌空抽射，被新秀門將科爾(Cata Coll)巧妙撲出。





年僅 22 歲的科爾是巴塞隆拿球隊的後備門將，她在西班牙16強戰勝瑞士的比賽中首次代表西班牙隊亮相，但此後她在國際球賽的非凡表現令她保住了自己的位置。





中場休息後不久，換出了普特拉斯並換入帕拉盧羅，改變了西班牙隊的形勢。





帕拉盧羅變化多端的腳步和速度，立即拉開瑞典的防守。



巴特列(Ona Batlle)（西班牙隊2號）和羅爾法（瑞典隊18 號）在女足世界盃四強賽中。 Source: AAP / Sipa USA/Sipa USA 在69分鐘，雷東多(Alba Redondo) 接住艾爾莫索(Jenni Hermoso) 的橫傳，隨後帕拉盧羅接到雷東多的控球，她隨後在地上將球掃入邊網，西班牙隊幾乎入波。





當瑞典隊未能應對艾爾莫索的另一次橫傳時，西班牙隊出現了突破，帕拉盧羅當場抽射破門。





但瑞典隊並未放棄並追平比分，胡蒂格(Lina Hurtig)將羅爾法的高球頂給無人防守的布洛姆奎斯特，她將球巧妙地凌空抽射。





然後，另一個轉折點是，西班牙的卡莫納在禁區上方接到阿韋列拉(Teresa Abelleira)的角球，一腳勁射入網，令 西班牙球迷陷入瘋狂。



直到周二(8月15日)晚上，西班牙隊從未擊敗過瑞典隊。 Source: AAP / Brett Phibbs 直到周二晚上，西班牙隊從未擊敗過瑞典隊，直到本月前還從未在世界盃淘汰賽中獲勝。





瑞典排名世界第三，是四強賽中排名最高，西班牙排第六。澳洲排第十，與排第4的英格蘭在另一場四強賽爭奪決賽入場券。





西班牙隊在備戰世界盃期間也遇到球員反抗和不和諧的情況，不過現在晉級本周日(8月20日)的決賽。如果澳洲在今晚星期三晚贏英格蘭，就會與西班牙爭奪世界冠軍的寶座。



