【女足世界盃】澳洲隊「鬥法」成功 歷史性闖入四強

澳洲女足經過120分鐘艱苦鏖戰後，互射十二碼擊敗法國隊，歷史首次晉級世界盃四強。

A woman in a yellow football uniform and pink boots, with two women in blue football uniforms on her left and right sides.

互射十二碼擊敗法國隊之後，澳洲球員忘情慶祝。 Source: AAP / Jono Searle

澳洲女子國家足球隊 Matildas 於東岸時間昨晚（8月12日）下午5點的世界盃八強賽，坐鎮布里斯本Lang Park體育場迎戰世界排名第5的法國隊。

作為奪冠熱門，客隊甫開場便發起諸多攻勢，反客為主。澳洲隊後場岌岌可危，幸有門將阿諾德（Mackenzie Arnold）神勇發揮，力保大門不失；進攻亦難有起色，直到第41分鐘才有前鋒福勒（Mary Fowler）在禁區亂戰中近距離埋門，但對手後衛成功護空門。

換邊後，Matildas 隊長卡爾（Sam Kerr）千呼萬喚始出來，主隊開始打出攻勢，屢造殺機。但「藍衣軍團」隊長雲迪（Wendie Renard）率領的防線固若金湯，雙方法定時間0比0完場。

加時賽中，澳洲隊的形勢仍然非常被動，更一度球門失守，幸被球證判為「詐和」，而球員上下一心堅守陣地，最終將比賽拖入互射十二碼。期間阿諾德繼續有出色撲救，加上法國球員兩度射失，澳洲最終在10輪十二碼之後，以7比6勝出。
這是澳洲女足歷史上首次打入世界盃四強，在49,461名球迷面前創造歷史。

獲得本場比賽最佳球員的門將阿諾德表示，賽後仍感到難以置信：「我可能要幾天時間消化，但我們馬上又有一場大戰，因此我要盡快走出這場比賽。（勝利）太不真實了，我說不出話來。」

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）也讚揚，Matildas 獲得舉國支持，其精神鼓舞了澳洲的女孩男孩。「團體比賽非常好，你學到勝利、學到失敗，學到和隊友合作，學到團隊合作比個人重要。」

最後一場八強賽同樣在昨晚結束，英格蘭2比1擊敗哥倫比亞。這意味著澳洲隊將於東岸時間8月16日星期三晚上8點和英格蘭爭奪決賽門票。而另一場准決賽則由西班牙對陣瑞典，在星期二傍晚6點進行。
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    Published 13 August 2023 12:03am
    By Koma Cheng
    Source: SBS, AAP
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