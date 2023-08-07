【女足世界盃】澳洲隊兩球戰勝丹麥晉級八強

在雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia），澳洲女足國家隊 Matildas 昨晚（8月7日）在世界盃十六強、淘汰賽首圈以2比0擊敗世界排名第13的丹麥，晉級八強。





在75,784名球迷的注視下，未有派出隊長卡爾（Sam Kerr）先發上陣的澳洲隊，一開始便處於被動。「紅白軍團」反客為主，頻頻威脅主隊球門，但都被門將阿諾德（Mackenzie Arnold）化解。





澳洲隊以快速反擊先開紀錄。第29分鐘，翼鋒福德（Caitlin Foord）接在中場獲隊友遠距離直傳，長途奔襲後在左路射破門將十指關。主隊隨後逐漸掌控局勢，創造多次機會。





下半場第70分鐘，澳洲球員在對手禁區連續短傳製造殺機，中場核心埃格蒙德（Emily van Egmond）在小禁區背身回敲右路，中場球員拉索（Hayley Raso）迎球低射破門，取得個人本屆世界盃的第3球。





澳洲隊最終以兩球擊敗對手，歷史上6次參加世界盃，第二次晉級八強。



澳洲球星卡爾在本場比賽最後10分鐘登場，首次在本屆世界盃亮相，獲得全場觀眾鼓掌歡迎。她在第87分鐘起腳打門，偏離目標。





她在賽後表示，她本場比賽原計劃就是熱身：「當我準備好時，教練叫我上場。這是一次很長的熱身，結果很好。」她又讚揚隊友表現出色。





主教練古斯塔夫森賽後形容球隊表現成熟：「我們在上半場很大壓力，丹麥以442的新陣容向我們施壓，但我們沒有繳械。我們隊對大賽很成熟，找到贏波的方式。」





「我也很高興卡爾回歸賽場，這對她和球隊都是好事。」



傷愈復出的卡爾在對丹麥的比賽中起腳射門。 Source: Reuters 排名世界第10的澳洲隊，作為東道主目前四戰有三場零封，以穩定戰績打入八強賽，將於本周六（8月12日）下午5點在布里斯本的Lang Park體育場迎戰另一場十六強比賽的勝者——法國或摩洛哥。



