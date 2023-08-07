【女足世界盃】雪梨全城集氣 撐澳洲隊今晚戰丹麥

世界排名第2的德國、第7的加拿大和第8的巴西都在分組賽爆冷被淘汰，「世一」美國隊也在十六強輸給排第3的瑞典，未能打入決賽。





不過，Matildas 要先從小組3場比賽中汲取教訓，並著眼於今晚（8月7日）和丹麥隊的比賽。



淘汰賽有哪些對手？

如果澳洲隊能在東岸時間今晚8點半於雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）擊敗對手，將在八強賽迎戰法國或者摩洛哥；若能再進一步，四強對手可能是英格蘭、尼日利亞、哥倫比亞或牙買加。





英格蘭和尼日利亞的比賽將於今天稍早、下午5點半進行。其餘兩場在明天進行。





而淘汰賽另一個半區的8支球隊已經完成了十六強比賽，西班牙、日本、荷蘭和瑞典，分別擊敗瑞士、挪威、南非和美國而晉級。四強將是西班牙對荷蘭、日本對瑞典。





除了日本排世界第11之外，其餘三隊均是前10位，全無爆冷。



澳洲隊潛在的世界盃晉級之路。 Source: SBS

澳洲隊晉級前景如何？

丹麥領隊Lars Sondergaard表示，有信心擊敗澳洲隊，即使球星隊長卡爾（Sam Kerr）傷愈復出。





卡爾在周六參加了全隊的所有訓練，但在周日單獨訓練。澳洲足協（Football Australia）表示，她有個人的康復安排，不會每天都隨隊。





澳洲領隊古斯塔夫森（Tony Gustavsson ) 在昨日的賽前發佈會指，卡爾完全可以出戰下一場比賽，而他會和醫療團隊溝通，再決定讓她踢多少分鐘。「她感覺很好，隊友和我都感覺很好......我百份百相信我的（醫療）團隊，讓她盡可能有最佳表現。」





中場球員肯尼迪（Alanna Kennedy）表示，球隊放眼世界盃冠軍，但該目標仍然很遠，要先做好每一步。「我們現在純粹聚焦於對丹麥的比賽。」





對陣加拿大的進球功臣拉索（Hayley Raso）指，世界盃是艱難的賽事，任何球隊都有機會問鼎。「這取決於誰更積極、誰更想贏......我們上一場火力全開，需要把相同的狀態帶到丹麥這場比賽中。」



澳洲隊在賽前訓練保持狀態。 Source: AAP / Darren England 足球分析人士郭庭生也向SBS中文表示，澳洲隊若能保持那狀態，就算卡爾繼續缺席，「贏丹麥兩球都沒問題」。





他預計，如果卡爾能夠出戰，加上翼鋒福德（Caitlin Foord）在前場相得益彰，「大膽地說，拿冠軍是有機會的。」





不過，體育評論員李平康就提醒，淘汰賽沒有一場是輕鬆的，無論對手是誰。「之後都是爭冠球隊、頂級強隊......每一場都是硬仗、生死戰。」



