國際足協仍未為原住民足球項目撥款 原住民基金會：表示失望

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約翰·莫里亞蒂基金會將派出八名來自原住民族群Borroloola的年輕球員，前往巴西支持澳洲國家隊，並擔任澳洲大使。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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國際足協女子世界盃正在踢得如火如荼，但大家又是否知道，澳洲原住民一直都有參與不同形式的足球運動，還有不少原住民效力國家足球隊，他們不少人背後是得到足球獎學金支持。近日，澳洲原住民足球組織表示，國際足協仍未從世界盃持續發展基金中為原住民項目分配撥款，但澳洲足協堅稱，這些基層團體將獲得撥款，但目前仍未得到證實，詳情請收聽這節的【時事報道】。

21歲原住民女足球員埃文斯（Shay Evans）代表過澳洲女子足球隊Matildas青年隊踢過兩個澳洲聯賽賽季。

她說，之所以能夠踢上聯賽，要歸功於約翰·莫里亞蒂（John Moriarty Indigenous）原住民足球獎學金。

埃文斯說：「如果沒有這個獎學金，以及他們的支持，解決我上學、教育、及思鄉的問題，我不可能做到這一點，他們一直在各方面都支持我，所以說實話，我是非常感恩的。」

莫里亞蒂原住民足球目前每星期為 2,000 名原住民兒童提供足球訓練，有關項目每年需要花費 300 萬元。

他們原本希望從國際足協提供的 3.57 億元的女足世界杯持續發展基金中得到撥款，但他們表示，到目前為止，仍未為他們預留任何撥款。

莫里亞蒂基金會董事總經理羅斯·莫里亞蒂（Ros Moriarty）對此感到失望。

羅斯·莫里亞蒂說：「所以我們根本沒有得到來自國際足協的直接資助，我們只有非常少的直接資助，幾乎沒有得到來自澳洲足球協會的資助。事實上，在我們過去11 年的運作中，每個訓練項目每年花費 300 萬元，而所得到的資助亦不到20,000 元。」

她認為，不單止他們，其他基層原住民團體都得不到支持，但是他們已經能夠證明自己的存在價值，亦正在展示成果，讓原住民兒童走上正軌，因此，他們應該得到世界杯持續發展基金的支持。

女足世界杯正踢得如火如荼，但兩星期後便曲終人散。

但這些基層團體表示，故事不應該就此結束，他們希望澳洲把握這個機會，確保下一代原住民足球運動員有更好的未來。

上週，澳洲原住民足球協會要求國際足協爲表支持這些活動，提供撥款給予支持。

前澳洲國家隊隊長福斯特（Craig Foster）表示，缺乏資金是不可接受的。

福斯特說：「國際足協和澳洲足協都說，之後會提供一些撥款，並為此展開對話，對於澳洲原住民來說，這是不足夠的。他們是這裡的傳統土地擁有人，而這些賽事就在他們的土地上進行，因此他們應該得到尊重。」

澳洲足協否認不將原住民團體納入持續發展基金的範圍內。
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