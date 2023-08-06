【原住民公投】民調：閱讀官方宣傳冊後 四份一人轉反對

選舉委員會上月發佈 官方的原住民之聲入憲公投宣傳小冊子 。新聞集團委託RedBridge進行小冊子發佈後的首次民調，要求逾千名澳洲人回答是否支持，不可猶豫或未決定。結果顯示「反對」與「贊成」的比例達到56%對44%。





當中有四份之一的受訪者表示，他們在閱讀了官方小冊子後，改變了原本的看法，從「贊成」轉投「反對」。而立場最堅定的群體，反對者比例37%也高於支持者的21%。





反對陣營已在所有州和領地領先。新州的反對贊成比為56%對44%，維州55%對45%，昆州63%對37%，其他州地為54%對46%。



調查還發現，教育程度和收入越高的人，越傾向支持原住民之聲入憲。56%的有大學學位的受訪者投「贊成」，中學及TAFE畢業生則有三份之二支持「反對」。





家庭年收入低於5萬元的，「反對」比例也達到三份之二。唯一「贊成」超過「反對」的收入群體是20萬元以上，達到51%。





按年齡計，年輕人（18至34歲）對原住民之聲的支持度達63%，65歲以上長者則多達四份之三人不贊成。此外，母語不是英語的人更傾向投「贊成」票，達到59%。





RedBridge總監Tony Barry表示，贊成陣營「幾乎無可挽救」是因為策略失敗。「他們的策略基於『共和公投失敗是因為人們不喜歡詳情』的前提，所以不提供任何詳情。」





「我們的研究發現，缺乏詳情的情況下，包括原住民有何明確的益處，反對派可以列出真實而具體的風險。現在贊成陣營輸在（民眾）沒有廣泛認識到益處。」





RedBridge分析師、前維州工黨職員Kosmos Samaras認為，原住民之聲入憲公投是正確，但不合時宜。「艾巴尼斯的上策是專注於生活開支和住房，把公投留到下一個任期。」





調查還詢問了受訪者投「贊成」或「反對」票的原因。支持者普遍認為入憲公投是原住民的意見（17%）、可團結國家（14%）和讓人們生活更好（12%）。



