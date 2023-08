艾巴尼斯出席伽瑪節 稱原住民之聲公投無「回頭路」

要點: 尤努平古的兄弟表示【原住民之聲】令他們非常「興奮」。

他贈予一支矛給艾巴尼斯,意寓「拿著它,為我們堅持。」

艾巴尼斯在伽馬節表示,公投的決定是不可逆轉的。

備受尊敬的雍古族(Yolngu) 長老、Gumatji 族群領袖尤努平古(Yunupingu)的兄弟表示,澳洲總理艾巴尼斯通過【原住民之聲】的公投,「為他們帶來了火焰」 ,讓他們感到光明與興奮。





第 24 屆的伽馬節(Garma Festival)是自 4 月初領袖尤努平古 (Yunupingu)在與病長期鬥爭後與世長辭後,舉辦的首個活動,有逾二千人前往北領地參與。





艾巴尼斯在去年(2022年)的活動上表示提出就【原住民之聲】作出公投。





他在周六(8月5日)的演講中表示雖然支持「Yes」(贊成)的民調結果令人擔憂,但表示投票不會延期。



周五(8月4日)下午,在伽馬節(Garma Festival)中,古瑪特部落(Gumatj)的高級成員尤努平古(Djunga Djunga Yunupingu)送贈了一支矛給艾巴尼斯,並向總理表示「拿著它,為我們保持堅強」。





他說:「你(艾巴尼斯)向尤努平古表示:他對(原住民之聲)是認真的,並且已經採取行動。他(尤努平古)相信你(艾巴尼斯),而我們也相信你(艾巴尼斯)。」





「我們對(原住民之聲)說『贊成』。讓我們將這份火焰帶給澳洲人民。」





「這是一個非常特別的時刻,總理,我們希望你知道我們與你同在。拿著這支矛,用它做好事。拿著它,為我們保持堅強。」



自澳洲總理魏德崙(Gough Whitlam)上任以來,就開始了尤努平古與總理會面的傳統,而 1999 年開始伽馬傳統。





艾巴尼斯舉起由年輕男子贈送的矛,然後主持人帶領群眾高呼「YES」。



艾巴尼斯澄清無「回頭路」

在艾巴尼斯正式宣告今年的公投不會有「回頭路」前,一項民調發現對【原住民之聲】的支持度正在下滑。





但總理堅持表示民眾明確地渴望【原住民之聲】,他並向伽瑪節的參與者保證工黨將「不會因為害怕失敗而否認這一個時刻的迫切性」。



來自北東阿納姆地區的Yolngu族人族人在伽瑪節(Garma Festival)期間表演傳統的Bunggul舞蹈。 Source: AAP / Mick Tsikas 他表示:「在任何民主國家中,都沒有所謂的預先定論。並無任何成功的保證,」





「但這並不是延遲的理由,這就是我們必須堅守信念的勇氣的原因...我可以向所有人,包括所有澳洲人保證:這次公投不會被延遲。」



"We will not kick the can down the road. We will not abandon substance for symbolism, or retreat to platitudes at the expense of progress."





Albanese will say many Australians know about the devastating afflictions impacting Indigenous communities - including high incarceration rates, high mortality rates, high suicide rates, and greater risk in childbirth than their non-Indigenous countrymen.





"Naturally ... Australians will have asked themselves: 'But what can I do about it? What difference can I make?'.





"Well, this year, there is a simple answer: we can vote Yes."





「我們不會把問題拖延。我們不會為了抽象的事而放棄實質內容,亦不會為進步需付出的代價而倒退回陳詞濫調。」





艾巴尼斯表示許多澳洲人都對原住民社區面對的嚴峻問題,包括高監禁率、高死亡率、高自殺率以及與非原住民相比在分娩中面臨更大的風險。





「當然,澳洲人可能問自己:『但我能做些甚麼?我能作出怎樣的影響?』





「好了,今年,有一個簡單的答案:我們可以投票贊成。」



澳洲自由黨領袖達頓和副領袖利蘇珊(Sussan Ley)都表示不會支持原住民之聲,因而不參加伽瑪節。





自由黨堅稱原住民之聲會造成種族分裂,並且不會有「很大效果」,但他們支持由州或領地就此立法,但並非透過以國會,入憲的形式。





艾巴尼斯抨擊這種立場矛盾,聲稱自由黨承認「現狀已經夠好」。





他問道:「顯然他們(自由黨)承認(原住民之聲)是有其需要,否則為甚麼要立法?」





艾巴尼斯在周六(8月5日)的演講前接受澳洲廣播公司(ABC)的訪問,他透露原住民之聲公投可能在今年10月或11月舉行。





他再次重申,他計劃在9月的澳洲足球聯盟(AFL)大決賽後將會確定這一次歷史性公投的日期。





他說:「我們將很快作出公告,我們將與澳洲選舉委員會商討,確保這是一個不會與其他活動有所衝突的適當日期。」