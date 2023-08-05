墨市男子晚上散步被連開多槍 送院不治

一名男子昨晚（8月5日）11時40 分左右，在墨爾本亞拉南部（South Yarra）街頭散步時被槍擊。





維州警方表示，男子是在亞拉南部的 Almeida Crescent 上受襲，離知名繁忙的夜生活區 Chapel Street 只有數米之隔。





數名人士向街上一名散步男子開槍，男子身受重傷並送往醫院救治，其後不治身亡。





據報，涉事男子已確認身份，是黑幫成員凱什蒂亞（Mohammed Keshtiar）。





附近居民報告聽到多下槍聲，接著是警笛聲和急救服務車輛的警報聲。





警方已封鎖現場，警員正搜查犯罪現場以找尋線索。





不少華人紛在社交平台分享目睹槍撃事件，或聽到槍聲的帖文，更表示「心裡突突」，亦有網民表示對墨爾本的治安表示擔心。



小紅書網民分享 Credit: _Jiaaa、咩咩兔吖 警方表示：「警員仍在確定事件的確切情況，希望目擊者或者持有事件期間閉路電視或行車記錄儀錄像的人士可以與警方聯絡。」



