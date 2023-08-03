【原住民伽馬節】這個節日的意義與起源

第 23 屆伽馬節將於 8 月 4 至 7 日在距離北領地東北部 Arnhem Land 的 Nhulunbuy 約 31 公里 Gulkula 舉行。





每年節日吸引的觀眾越來越多。總理、政界人士、學者、法律專家、商界人士、教育和健康倡導者以及外國代表都會出席。





但是，今年的伽瑪節將有所不同。



傳統舞蹈 (Bungul) 是伽瑪節的重點環節之一。 Source: AAP

第一屆伽馬節

4 月初，備受尊敬的雍古族 (Yolngu) 長老、Gumatji 族群領袖尤努平古 (Yunupingu) 在與病患長期鬥爭後去世。





尤努平古享年 74 歲，生前將畢生精力奉獻給了土地權利運動和原住民自決權。





伽瑪節是尤努平古和他已故的兄弟、 Yothu Yindi 樂隊主唱 M Yunupingu 博士共同創立的。





「Garma」本身是雍古族 Matha 語中表示「雙向學習過程」(two-way learning process) 的一個詞彙。





1999 年，這對兄弟帶領了第一屆伽瑪節舉行。這是一次小型的聚會，旨在召集雍古族人討論自決、福祉和健康問題。





這次聚會由早在接近十年前已成立的 Yothu Yindi 基金會主辦。該基金會代表 Arnhem Land 的五個部族：Gumatji、Rirrathu、Djapu、Galpu 及 Wangurri。



Gulkula 的重要意義

第一屆伽馬節是在 Gulkula 舉行的，這個傳統一直保留至今。





Gulkula 遺址是 Gumatji 族人舉行儀式的重要場所，亦是五個部族聚會的地方。雍古族人的歷史記載了他們的族群「從一開始」就在這個舉行儀式的場地跳舞。





Gulkula 有一片桉樹林，從那裡可以眺望 Carpentaria 海灣。





1964 年，為追蹤由南澳內陸 Woomera 發射火箭的軌跡，這片森林的部份位置被剷平，以便建造制導遙測站。



成千上萬人前往紮營參與原住民伽馬節的地點 Gulkula。 Credit: yyf.com.au 當時仍未有原住民土地權法例。因此未有徵求雍古族人的意見，他們亦無法反對這個開發項目。





2017 年，在《原住民土地權法案》(Land Rights Act) 的影響下，澳洲北部土地委員會 (Northern Land Council) 批准了對 Gulkula 附近 Gumatji 土地的租賃，用於亞軌道火箭發射設施的運作。



尤努平古留下的成就

今年的伽瑪節，將是尤努平古離世後的第一屆伽瑪節。星期五 (8 月 4 日)，在節日開始之際，將為他舉行紀念活動。





伽馬只是他留下成就的一部份。





尤努平古的女兒賓米拉 (Binmila Yunupingu) 在尤努平古逝世當天發表的聲明中承認，「再也不會有第二個尤努平古」。





她寫道：「我們緬懷他堅韌的領導力、他為雍古族人和全澳原住民所貢獻的堅定力量。他始終遵守我們的法律。」





「我們的父親對這個國家的未來、他的人民在這個國家中的地位以及世界各地原住民的合法地位充滿了憧憬。」





「在他離開我們之際，我們知道父親的離去會在許多人的心中留下空缺。我們請你們以自己的方式哀悼他的逝世，但我們作為一個大家庭，鼓勵您為他的生命和領導力所帶來的恩賜而歡欣鼓舞。」



尤努平古的家人以及女兒賓米拉在 5 月時舉行的紀念儀式上發言。 Credit: Peter Eve 尤努平古於 1948 年 6 月 30 日出生，並在距離採礦小鎮 Nhulunbuy 約 20 公里的小社區 Yirrkala 一帶長大。





年僅 15 歲時，他目睹澳洲政府在 Gove Peninsula 發現鋁土礦後將採礦權授予 Nabalco 公司。當時政府從未徵求過雍古族人的意見。





請願書用雍古族 Matha 語及英語撰寫，要求承認原住民與土地的聯繫和所有權。這些請願書成為澳洲國會首批認可的傳統文件，亦澳洲法律上首批承認原住民的文件。





尤努平古在北領地高等法院歷史性的針對 Nabalco 的「Gove Land Rights」一案中擔任傳譯員。這是歷史上第一宗辯論原住民土地權的案件。



One of the historic Yirrkala Bark Petitions. 1971 年，雍古族人敗訴，但尤努平古透過與澳洲北部土地委員會的合作，為北領地《原住民土地權法案》的皇家委員會提供建議。





這為 1976 年《原住民土地權（北領地）法案》(Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976) 的通過鋪平了道路。這是聯邦政府首次嘗試在法律上正式承認原住民對其所在土地的所有權。





1977 年，尤努平古當選為澳洲北部土地委員會的首任主席，並於 1978 年被獲頒年度傑出澳洲人獎。





他在獲獎感言中說：「我們終於被承認是這個國家的原住民，我們必須分享這個國家的未來。」





十年後，他共同簽署了《巴倫加聲明》（Barunga Statement）。該聲明呼籲原住民自決、建立全國性的土地權利體系並結束種族歧視。





該聲明是在北領地鄉鎮 Jawoyn 舉行的巴倫加體育文化節上提交給時任總理霍克 (Bob Hawke)。





霍克共同簽署了該聲明，並將 1990 年定為與原住民簽訂條約的最後期限。





從 1991 年到1996 年，尤努平古一直是原住民和解委員會 (Council for Aboriginal Reconciliation) 的成員。該委員會之後易名為 Reconciliation Australia。





尤努平古曾於 1977 年至 1980 年以及 1983 年至 2004 年期間擔任澳洲北部土地委員會的主席，並於 2004 年辭去主席職務。在將近 25 年的時間期間，他擔任了八屆主席。



尤努平古對「原住民之聲」入憲公投的看法

在 2022 年的伽馬節上，現任總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 提出即將舉行 「原住民之聲」入憲全民公投 的問題草案，以及修改憲法的字眼。





今年的伽瑪節將重點關注全民公投。



現任原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 在尤努平古去世後表示，她將為尤努平古獻上一場成功的「原住民之聲」宣傳活動。





她說：「這個損失對這個國家意味著甚麼，難以言表。很難想像沒有尤努平古的下一屆伽瑪節。對許多人來說，很難想像如何前進。」





「但他的成就、他的精神將繼續存在。」





貝妮與北領地參議員麥卡錫 (Malarndirri McCarthy) 和 Lingiari 選區議員斯克里姆古爾 (Marion Scrymgour) 均表示，國家有機會「贈予」尤努平古一次成功的全民公投。





她們還記得他說過的那句：「未來是我們的責任。」





