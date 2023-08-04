【原住民之聲】一文看清公投意義及須知

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在2023年5月30日星期二的坎培拉和解週期間，在澳洲國會大廈外，澳洲國旗、原住民旗幟和托勒斯島旗幟。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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澳洲人將在今年稍後時就《原住民之聲》作出公投。以下是你需要了解的有關資訊，包括舉行公投的原因，以及社區將會接受到甚麼資訊，以幫助我們在投票時作出選擇。

合資格的澳洲選民很快將需要投票作出重要決定，決定要否將《原住民之聲》寫入憲法，以承認原住民的地位。

《原住民之聲》是一個國會內的永久諮詢機構，就一些影響原住民的問題和法律向政府提供建議。

澳洲選舉委員會（AEC）發言人伊金史密斯（Evan Ekin-Smyth）解釋這個過程中公投的重要性。

他說： 「公投是對某一個特定問題的全國性投票，以決定是否改變澳洲憲法。」
唯一能夠改變憲法的方式是通過全民公投。國會並沒有改變憲法的權力。
選舉委員會發言人伊金史密斯
憲法確立了聯邦政府的運作方式，亦確定了聯邦、各州和民眾之間的互動基礎，包括州議會和國會可以制定哪些法律。

民眾將需要就以下問題投下「YES」（贊成）或「NO」（反對）票：

「一項擬議的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯島民之聲，以承認澳洲的原住民。

你是否批准擬議中的修改？」
YES 23 VOICE CAMPAIGN SYDNEY
在2023年7月2日（周日）的雪梨，一名支持者在臉上畫上原住民旗幟，支持公投。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
公投要成功通過，必須取得雙重多數（Double Majority）的支持。

伊金史密斯解釋：「要通過公投，它必須在全國範圍內獲得多數「贊成」票，並且在大多數州份取得多數「贊成」票。在澳洲 6 個州份中，至少有 4 個州份投贊成票。

「澳洲首都領地和北領地的選民仍然和其他澳洲公民一樣投票，在選票上選擇「贊成」或「反對」。這只計算在全國範圍的多數，並不計算通過公投所必須通過的第二個關卡。因此，領地的投票對於全國範圍計算的多數票依然非常重要。」

所提議的《原住民之聲》將是一個性別平衡的代表機構，由原住民社區選出，代表他們在起草影響他們的法律時向議會提供建議及意見。
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《原住民之聲》並沒有通過法律的權力、亦無否決權及分配資金的權力。澳洲國會亦將繼續如常運作。

新南威爾士大學副校長兼該大學憲法法律教學及研究主席戴維斯（Megan Davis）教授是 Cobble Cobble 原住民。

她是《在憲法中承認原住民和托勒斯島民》專家小組的成員，該小組提出《原住民之聲》的建議。

她表示，其他國家已經成功實施了類似的模式。

她說：「這是世界各地民主體制中常見的改革，旨在確保當政府制定與原住民有關的法律和政策時，他們的聲音得到傾聽。」
澳洲難以收窄彌補劣勢差距的原因之一，是因為政府在制定與同原住民有關的法律和政策時，甚少很少諮詢向他們作出諮詢的意見。
新南威爾士大學副校長兼法律學院講師戴維斯（Megan Davis）
澳洲的原住民有不同的政治觀點，有些人亦不同意《原住民之聲》的建議。其中例如：知名的原住民政治家 - 北領地鄉村自由黨參議員普萊斯（Jacinta Nampijinpa Price）及前工黨領袖蒙丁（Warren Mundine）， 他們均認為《原住民之聲》對解決原住民處於的弱勢的情況「幫助有限」。

隨著公投日期愈來愈近，「贊成」和「反對」陣營亦就此提出支持和反對《原住民之聲》的據點，並將派發
【原住民之聲】正反論點小冊子
到全國各地的家庭。
JACINTA PRICE VOICE PRESSER
2023年3月22日星期三，國家自由黨參議員普萊斯（Jacinta Nampijinpa Price）在坎培拉國會大廈前與一名年輕的原住民女性一同行走，該女性身披澳洲國旗，並在記者會上發表聲明。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
伊金史密斯表示澳洲選舉委員會正在設計一個宣傳活動，向超過 1700 萬已經登記的選民提供信息。

「在公投日，全國范圍會設有數以千計的投票站。」

「在公投日前數周，還會提供提前投票中心，所以如果大家投票當日無法前往投票地點，就可以親自前往提前投票中心。我們還將提供海外選票、遠程流動投票、郵寄投票，以及為視障人士提供的「電話投票」。」
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澳洲選舉委員會代表卡拉南（Pat Callanan）解釋了選民可獲得的各種資源。

「我們將資源翻譯成超過 30 種文化和語言多樣性的語言版本，（選民）可以透過我們的網站或者電話翻譯服務獲取。」

他解釋，如果大家之前已經登記成為選民，咁你哋亦都會合資格在今次公投中投票。他又話，同其他選舉一樣，公投是強制性。

「你只需是澳洲公民（就可參與）。」

他解釋，如果大家之前已經登記成為選民，咁你哋亦都會合資格在今次公投中投票。他又話，同其他選舉一樣，公投是強制性。

伊金史密斯認為參與雙方辯論，並在投票前進行研究非常重要。

他說：「要認真思量 gor個問題。這就是公投與選舉的區別。你不是在考慮你想選邊個候選人，而是在對這個問題詳細思量。」
請仔細做好研究，慎重選擇考慮你想投「贊成」還是「反對」票，亦要確保你在投票前有足夠充分了解的信息。
伊金史密斯
卡拉南表示，要明白公投的結果是具約束力的。

「無論你係投贊成或者係反對票都好，表達自己的意見係非常重要的。在澳洲選舉委員會，我們不關心民眾投票贊成定反對，我們只係關心選民有否投票，投票表達自己的意見是一件非常特別的事情。因此，我們鼓勵人們認真對待這一點。」
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