【女足世界盃】澳洲隊八強鬥法國：「奪冠路上最難一戰」

澳洲女子國家足球隊 Matildas 在 十六強比賽擊敗丹麥 之後，將於東岸時間8月12日周六下午5點的八強賽，坐鎮布里斯本Lang Park體育場迎戰世界排名第5的法國隊。





值得留意的是，澳洲隊在本屆世界盃揭幕前一周，曾在墨爾本的熱身賽上以1比0擊敗法國。當時是前鋒福勒（Mary Fowler）在下半場攻入唯一進球。





她的隊友范恩（Cortnee Vine）在法國隊於周二晚戰勝摩洛哥、確認成為澳洲隊的對手後，向記者提及了那場熱身賽：「我們從那比賽學到很多，現在我們了解了對陣他們時的陣型，並加以改善。」





「我們會再觀察（比賽錄像），那能幫助我們備戰這場（八強）比賽。」





不過，法國隊「藍衣軍團」（Les Bleus）的中場球員達莉（Kenza Dali）則指，不足一個月前的那場敗仗的參考價值甚微：「那時我們還在備戰，澳洲也是。周六晚的比賽會完全不同。」





相較之下，她更重視將會向客隊施壓的數萬名主場球迷擁躉：「全場觀眾都會噓我們，我們要處理好這壓力。」



法國隊實力強勁

體育評論員李平康接受SBS中文訪問時表示，法國隊雖然在本次世界盃的狀態有點慢熱，但毫無疑問是奪冠熱門之一：「從小組賽到淘汰賽，法國隊的實力早就顯露無遺。」





他認為，實力上看，澳洲和法國是伯仲之間；澳洲靠主場優勢稍微佔據上風。「但比賽肯定會非常艱難，想晉級肯定要付出巨大努力，要做好非常困難的準備。」





他分析指，法國隊兩個邊路的進攻非常強，而澳洲隊的防守恰好也是兩個閘位具備攻防能力，正好對位。



所以風格上說，澳洲並不怵法國。 李平康

對於即將到來的比賽，他認為法國的攻擊力其實「唔係咁強」，因為前面4場比賽除了小勝巴西之外，對手均為「魚腩」，大比數取勝不足為奇，而澳洲隊「後防已打出信心」。





他反而擔心 Matildas 進攻受阻，因為「藍衣軍團」的關鍵球員是隊長雲迪（Wendie Renard），作為中堅她防守能力強。「（澳洲隊）怕的是攻不進去，萬一拖到互射十二碼，就甚麼結果都可能發生。」





他預測澳洲可1比0小勝法國而晉級。



Matildas隊長卡爾（左）在7月14日與法國隊的熱身賽中。之後她便因傷缺席世界盃前3場比賽。 Credit: SportPix/Sipa USA

球星卡爾左右大局？

澳洲另一張王牌——隊長卡爾（Sam Kerr）在對陣丹麥的比賽尾段復出，完成本屆世界盃的首次出場。





李平康表示，卡爾已基本養好傷患才重返球隊，準備充足並不倉促，「是一個非常好的跡象」。「她的實力毋庸置疑......無論是個人能力還是戰術選擇上，都會給球隊帶來很大幫助。」





不過，郭庭生就建議 Matildas 維持過去兩場沒有卡爾的戰術：「她看起來還有傷......大家不必對她寄予厚望，因為狀態是需要比賽打出來的，現有陣容已經夠打（法國）。」



2023年女足世界盃八強對陣圖。 Source: SBS

澳洲隊能奪冠嗎？

展望 澳洲隊的問鼎之路 ，兩位嘉賓也有不同意見。





李平康較為謹慎：「後面的比賽再也不會有弱隊，剩下的基本上都是奪冠熱門。」除了哥倫比亞世界排名25算是「黑馬」，其餘八強球隊均在前11位。





郭庭生則認為，法國隊堪稱澳洲通往冠軍之路的最強攔路虎：「英格蘭雖是大熱門，但（主力球員）羅倫占士（Lauren James）可能（因為嚴重犯規）餘下比賽都被禁賽。」





他指，在頭號奪冠熱門美國隊和德國隊相繼出局後，其他主要球隊西班牙、日本、瑞典等，「澳洲都有能力打低他們」。

