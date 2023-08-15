【女足世界盃】澳洲隊迎戰英格蘭：「知根知底有勝算」

澳洲女子國家足球隊 Matildas 在 八強比賽擊敗法國隊 之後，將於東岸時間8月16日周三晚上8點的準決賽，坐鎮在雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）迎戰英格蘭。





兩場比賽僅相隔4天，加上上一仗打足120分鐘，因此澳洲隊這幾天以恢復為主，教練組以戰術會議和治療來取代場上訓練。





主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）說：「好消息是我們（在比賽中）已形成風格並有延續性，因此無需太多訓練。關鍵是我們在心理上和身體上準備好。」





中場球員歌莉（Katrina Gorry）說：「我們有世界上最好的醫療團隊。我們會作很多恢復（工作）。我們（從布里斯本）來到雪梨，盡量睡覺、盡量休息、盡量喝水，做好準備。」



澳洲隊有勝算

體育評論員李平康接受SBS中文訪問時，提到上一場澳洲與法國的比賽，指兩隊作為世界級球隊，形勢比較膠著：「澳洲隊最終通過互射十二碼取勝，確實比較幸運，但從比賽內容來看，澳洲隊做得不錯，這（晉級）是合理結果。」





他認為，面對世界排名第4的奪冠熱門英格蘭隊，Matildas 需要堅持自身打法，並針對「母獅軍團」的球員特點進行部署，「還是有機會（贏球）的」。





他又提到，世界排名第10的澳洲隊曾於今年4月的友誼賽2比0擊敗對手，當時更終結了英格蘭女足30場比賽不敗的紀錄。



最近曾經贏過她們，至少在信心上有幫助，不會怕對方。 李平康

在本屆世界盃，澳洲7位主力球員踢滿480分鐘的比賽，消耗了不少體能儲備；相反，英格蘭隊由於較多傷患、停賽和變陣，陣容輪換較多，令球員得到更多休息，只有2人打滿所有比賽時間。





不過，足球分析人士郭庭生認為英格蘭球員輪換過多，反而是劣勢。一方面是說明球隊傷兵滿營：「多位主力都有傷在身......比賽打到60分鐘，球員體力下降時，如果有傷會很容易失誤。」





另一方面，澳洲隊每場比賽精銳盡出，先後經受住了加拿大、丹麥和法國等勁旅的考驗。「足球很講合拍。可以見到澳洲4位後衛、龍門和兩個中場已相當合拍，而且傷病也不嚴重。」



球員成關鍵

談到關鍵球員，郭庭生指，英格蘭的核心球員羅倫占士（Lauren James）犯規停賽，令進攻實力銳減，「（八強賽）贏哥倫比亞兩球，其實都是對手自己失誤。」





但他提到澳洲也有翼鋒福德（Caitlin Foord）兩黃停賽，教練需要改陣，可能會讓隊長卡爾（Sam Kerr）先發出場，並把埃格蒙德（Emily van Egmond）的位置推前、讓福勒（Mary Fowler）打墮後中場。





Matildas 多位球員在英超效力，會否影響賽果？郭庭生表示，澳英球員有很多是球會隊友，而且經過5場比賽，互相已知根知底。



你有咩好波，大家都知道路數。但去到（國家隊）比賽，拼盡一百分，可能和聯賽有不同效果。 郭庭生

李平康相信，澳洲球員的英超履歷有助適應「母獅軍團」的打法和節奏。「（澳洲）會更了解對手，不過從另一個角度講，英格蘭也了解澳洲隊，所以這是相互的。」



做好防守

另外兩支四強球隊瑞典和西班牙，東岸時間今日（8月15日）下午6點首先競逐決賽席位。





郭庭生向SBS中文表示，他認為女足目前的趨勢是守勢：「瑞典淘汰美國、澳洲淘汰法國，都不是靠進攻，先做好防守，一個突擊就搞掂。」



