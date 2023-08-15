【女足世界盃】各州政府持謹慎態度 拒絕承諾「奪冠放假」

總理艾巴尼斯已經表示，如果澳洲女子國家足球隊 Matildas 贏得世界盃決賽， 國民可能會獲得一天公眾假期 ，一起慶祝勝利。





雖然前提首先是國家隊要在周三的準決賽中擊敗英格蘭，但聯邦及州地的政客已提前討論放假計劃。



誰會獲得公眾假期？

新州州長柯民思（Chris Minns ）已承諾，只要澳洲隊奪冠，新州居民便可放假一天。他昨日進一步表示，若澳洲隊勝出會舉行大巡遊，慶祝活動預計會在決賽後一個星期內進行。





「這不僅是為了慶祝勝利，也是為了舉行盛大的市民慶祝活動，讓球員與雪梨民眾一起慶祝，這將是新州歷史上的重大事件。」





決賽將於周日（8月20日）晚上8點在雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）舉行。



其他州地有何態度？

維州和昆州政府對此持謹慎態度，他們會等到明天的準決賽後再做決定。





昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）表示「拭目以待」。而維州體育和大型活動廳長迪莫普洛斯（Steve Dimopoulos）稱這一決定取決於州長：「我不想成為讓澳洲女足倒霉的體育廳長。」





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）也表示，正在考慮設立公眾假期，但目前決定還為時尚早。「我們正在考慮這個問題。但這很複雜，也涉及成本。」



真的會有公眾假期嗎？

艾巴尼斯將於明天的國家內閣會議和各州及領地的領袖討論，若女足奪得世界盃冠軍，是否設立公眾假期。





「各州和領地領袖應該考慮這個問題。我知道這很受歡迎。這不僅僅是一項體育賽事。這對於年輕女性來說尤其鼓舞，對年輕男性同樣如此。」





國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud ）日前警告，放假可能會對經濟造成打擊。「我不想在這件事上掃興，但是我認為企業有其道理。當不是你付錢的時候，要求國家放假很輕鬆。」





柯民思則反駁，表示可以提前「制定物流與應變計劃」。他指，巡遊和公眾假期都是刺激本地經濟的良機。



