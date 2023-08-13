【有冇假放？】國家黨：若澳洲女足贏得世界盃 拒絕設立公眾假期

國家黨領袖特爾波特稱自己為「掃興領袖」，拒絕澳洲女足 Matildas 贏得世界盃後設立公眾假期的呼籲。

A girl holds up an Australian flag at a stadium.

澳洲女足 Matildas 於世界盃八強賽擊敗法國隊，首次晉級世界盃四強。 Source: AAP / Darren England

要點
  • 國家黨領袖特爾波特拒絕澳洲女足 Matildas 贏得世界盃後設立公眾假期的呼籲。
  • 總理艾巴尼斯將與州和領地領導人討論該提案。
  • 澳洲女足 Matildas 在世界盃八強賽中擊敗法國隊，首次闖入女足世界盃半決賽。
對於假若澳洲女足 Matildas 贏得世界盃，則全國可享公眾假期的建議，
艾巴尼斯初步表示態度積極
，但國家黨領袖特爾波特（David Littleproud）則潑了一盆冷水。

澳洲女足於世界盃八強賽擊敗法國隊
，鎖定了半決賽席位，意味著將和英格蘭爭奪決賽門票。

如果 Matildas 晉級總決賽並獲勝，艾巴尼斯公開表示全國勞工有可能享獲一天假期以表彰勝利。

總理將於週三在國家內閣中，與州和領地領導人討論該提議。
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    「掃興領袖」拒絕放假提議

    但特爾波特警告，如果假期繼續下去，經濟可能會受到打擊。

    他週日向澳州廣播公司的《Insiders》節目表示：「我不想在這件事上掃興，但是我認為企業有其道理。」

    「當不是你付錢的時候，要求國家放假很輕鬆。」

    企業團體已公開表示，如果宣布放假，小企業的成本將會增加。

    特爾波特又坦言，為澳洲女足感到驕傲，相信每個澳洲人都是如此。
    WWC23 QTR FINAL AUSTRALIA FRANCE
    法國隊在世界盃八強賽錯失射門後，球迷們反應激烈。 Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE
    特爾波特指出：「我們可以慶祝勝利，但我們必須繼續前進，承擔開支並確保國家繼續前進。」

    總理週六表示，去年英國女王伊利莎白二世去世後宣布
    全國哀悼日
    時，企業也提出了類似的擔憂。

    「有人說這會導致經濟混亂。當然，這會導致很多企業，特別是小企業的經濟活動增加。」

    「但假期實際上使所有企業受益。」

    總理表示，公眾假期的最終決定將由總理和首席部長做出。

    新州州長柯民思（Chris Minns）已經對該提案表示支持。

    週三的比賽將是澳州女足首次在世界盃中打入半決賽，此前她們未曾進入八強賽。
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    Published 13 August 2023 6:32pm
    By Pui Yan Rachel Hui
    Source: AAP
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