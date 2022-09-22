【全國哀悼日】各界代表出席國會悼念儀式緬懷英女王

坎培拉的國會大樓今日上午舉行了國家悼念儀式。總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）、總督克利（David Hurley）、反對黨領袖達頓（Peter Dutton）以及其他政要參加。





出席者還包括各州督、部長、國會議員、州長及領地首席廳長、前總理和部長、前總督、各國大使、國防軍司令、首席大法官、首府市長、女王關聯機構的主管、以女王命名的機構的主管、年度澳洲人得主、社會服務機構代表等約700人。





原住民表演者Wiradjuri Echoes帶領主要嘉賓進入儀式會堂。儀式在《Here I Am, Lord》的歌聲中開始，演唱者是曾於2011年在女王訪澳期間表演的澳洲女子合唱團（Australian Girls Choir）。





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現場默哀一分鐘後，歌手Anthony Callea領唱國歌。



多位政要出席了國會的悼念儀式。 Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) 總督克利在儀式上致辭表示，他在倫敦參加女王國葬時感慨萬千，見證了「非凡篇章」的終結。「雖然我們知道女王的去世是不可避免的，但她在澳洲、英國乃至全球的影響仍然超出了任何人的預期。」





「我們的相見現在已成最珍貴的回憶。她是我生活的一部份。在許多人的生活中，她的存在始終讓人安心。在這個對一個制度信任下降的時代，伊利沙伯女王在她作為君主的角色中不斷發展、適應和改變，但她仍然忠於她多年前做出的承諾。」





他又談到今年慶祝女王登基白金禧年時，透過當時的王儲查理斯向女王贈送了一副畫，上面有澳洲的合歡花和以女王名字命名的玫瑰花。





「得知她在生前最後幾周，將這件藝術品保留在她巴爾莫勒堡的私人書房中，真是令人難以置信地感動。我想，在那些最後的日子裡，她可能看著這幅畫，回想著她對澳洲的多次訪問和她對澳洲人民的愛。這是一種得到我們許多人回報的愛。」





他承認女王的去世「引發了我們社區中一些人的不同反應」，並指出與原住民和解仍是澳洲需要完成的旅程。



總理艾巴尼斯在國家悼念儀式上致辭。 Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) 總理艾巴尼斯致辭表示，剛剛為紀念女王而默哀的一分鐘是國家團結的時刻。「伊利沙伯二世女王陛下是百年歷史上在位時間最長的君主，她的統治跨越了我們現代聯邦一半以上的時間。今天我們自豪地在這個擁有世界上最古老的連續文化的大陸上紀念她，向過去、現在和將來的傳統擁有人和長老致敬。」





「在潮流和不斷改變的時代，女王沒有追趕時代，而是堅持永恒的品格和美德：愛家人、忠於國家、服務社區、善待有需要的人、尊重她遇到的每一個人。她所做的已經超越一個君主。」





他說，女王的紀念碑遍布澳洲各地，幾乎每個市鎮都有。「也許我們可以向她的家人和記憶提供的最大敬意，不是大理石雕像或金屬牌匾——而是對社區服務的重新擁抱，對我們對他人的責任的更真實理解，對尊重所有人的更堅定承諾。」





反對黨領袖達頓引述女王生前金句：「如果悲傷是我們為愛付出的代價，那麼過去14天，全球悲痛的說明了她被愛戴的程度......最重要的是，我們會記住我們逝去的君主，因為她堅定地體現了人類最好的美德和價值觀：服務與犧牲，堅韌與謙遜，優雅與慷慨，寬恕與同理心。」





「我們都欽佩在她在面對現今壓力時保持的美德和價值觀。當我們愈來愈加銘記她時，復興這些美德和價值觀，或許是我們女王的最偉大勝利。」



阿奇博獎獲得者William Dargie爵士於1954年創作的女王畫像置於舞台中心。 Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) 在會堂內，在黑色西裝、禮服、禮帽和面紗的海洋中，還點綴著緊急服務部（SES）人員的鮮豔橙色、童子軍制服的紅色以及校服的藍色和綠色。





八次阿奇博獎（Archibald Prize）獲得者William Dargie爵士於1954年創作的女王畫像置於舞台中心，周圍環繞著澳洲國花金合歡花，以及女王最喜歡的香豌豆花和大麗花。





最後，出席嘉賓全體起立，逐一到台前向女王致敬和獻花。儀式在澳洲女子合唱團演唱英國國歌《天佑英王》的歌聲中結束。





國會兩院將於明天復會，首先會發起對女王的哀悼動議，然後向國王查理斯三世致敬。

