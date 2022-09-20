英女王國葬全球觸目 萬千群眾夾道告別

不過，到了中午時分，天氣已回暖一些，市民很安靜的在靈柩途經的兩旁默默等候。





英女王的國葬儀式在倫敦西敏寺大教堂 (Westminster Abbey) 舉行，參加賓客大約 2,000 人。現場冠蓋雲集，除了其他歐洲國家的皇室成員外，世界多國領袖均應邀出席，包括美國總統拜登夫婦、法國總統馬克龍夫婦，而澳洲總理艾巴尼斯和他的女伴 Jodie Haydon 也是座上嘉賓。





整個儀式甚具宗教色彩，據悉，這個莊嚴的葬禮籌劃經年，英女王在生時也有份參與。1947 年，英女王也在西敏寺與比她年長 4 歲的菲臘親王結婚，而在他們婚禮上演唱的一首基於《詩篇 23》的讚美詩，也在昨天的葬禮上出現。





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儀式最後是各人為女王默哀兩分鐘。





儀式結束後，女王的靈柩先移送至倫敦海德公園威靈頓拱門，然後才轉送到溫莎堡 (Windsor Castle) 的聖喬治教堂，沿途站滿市民，有很多市民將手中鮮花拋向靈車。





最後女王的靈柩緩緩放入了聖喬治教堂內的皇家墓穴內，與已故丈夫菲臘親王葬在一起。





溫楚良還訪問了幾年前從香港移民到英國的劉先生，看看他如何悼念女王。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。



