澳洲全國悼念日點樣紀念已故英女王

英女王伊利沙伯二世 (Queen Elizabeth II) 當地時間星期一就經已安葬在溫莎堡的聖喬治教堂， 並且同已故的丈夫、父母和妹妹一齊埋葬，亦結束英國10日哀悼期。





終年96 歲的英女王亦係英國在位時間最長的君主，在倫敦舉行的英女王國葬活動亦吸引數以10萬民眾參與。估計，全球亦有 41 億人曾觀看女王的國葬儀式。





不過，女王駕崩，亦標誌著許多人要反思英國及其他同英國有聯繫國家的未來。特別在英國本土，雖然有許多人哀悼英女王逝世，但同時，也有人質疑點解當納稅人要面對高昂生活費的同時，還要支付至少幾百萬資助王室的有關活動。





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至於新國王查理斯三世（King Charles III) 現在雖然統治著英國，亦是 14 個英聯邦國家的國家元首，但好多分析家都認為，在他的統治期間，英聯邦或者以英國國君為首國家，數字將會進一步縮減。





在今集【大眾論壇】，我們想問問大家：「喺今日嘅全國哀悼日會點樣紀念已故嘅英女王呢？亦想大家講下對新國王查理斯嘅睇法。」



9月22日為全澳悼念女王日。 Source: Supplied / Supplied *本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。

