【女足世界盃】全澳多地開放戶外大螢幕直播澳英大戰

澳洲女子國家足球隊 Matildas 在 歷史性晉級世界盃四強 之後，將於東岸時間8月16日周三晚上8點的準決賽，坐鎮雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia） 迎戰世界排名第4的英格蘭 。





雖然門票早已售罄，但雪梨市民仍有多個選擇，在戶外大熒幕共享熱烈氛圍。澳洲各大城市也已公佈，有哪些公共場所可以讓大家一同觀看比賽，見證歷史。





如果想在家中和親友一同觀戰，則可留意Optus Sport和七號台的電視或網上直播。



雪梨

新州政府明晚將免費開放Parramatta的西雪梨體育場（Western Sydney Stadium）和Moore Park的雪梨足球場（Sydney Football Stadium），在大熒幕直播比賽。





在西雪梨體育場，球迷可以進入 1 層公共大廳和觀眾席，在觀眾席觀看比賽，但不能進入比賽場地。入場時間為傍晚6點半。





在雪梨足球場，公眾可從傍晚6點半起，通過位於Driver Avenue的 1 號門或位於Moore Park Road的 3 號門進入球場。球迷可坐在北看台和南看台。





若你是雪梨體育會（Sporting Club of Sydney）的會員，還可進入西二層，在Captain's Bar或209-219號休息區觀賽。





當然，在市中心Tumbalong Park舉辦的國際足協球迷節，會繼續直播比賽。Chatswood、Eastwood等市議會也有開設露天大熒幕。



墨爾本

維州政府已宣佈免費開放市中心東南部的墨爾本矩形球場（Melbourne Rectangular Stadium），讓民眾入場觀看明晚的準決賽。





入場時間為晚上7點。由於入場人數有限，球迷最好盡早到場，並遵守入座指引。





與此同時，國際足協在聯邦廣場（Federation Square）舉辦的球迷節活動，同樣會有大熒幕直播。



布里斯本

在布里斯本Riverside Green的國際足協球迷節繼續會有直播。





而市長Adrian Schrinner本周一確認，會在市中心的King Geoge Square額外增加一個讓公眾觀看比賽的地點，將會在晚上7點開放。





而在黃金海岸，當局會在Surfers Paradise的Cavill Avenue設置大熒幕。



其他首府城市

阿德雷德除了位於Festival Plaza的國際足協球迷節現場之外，南澳政府宣佈在Memorial Drive設立另一個觀賽區。





國際足協同樣在珀斯Forrest Place有球迷節，西澳政府也會開放珀斯矩形體育場（Perth Rectangular Stadium）免費入場。人們可以坐在觀眾席或球場草地上，位置先到先得。





在坎培拉，公眾大熒幕會在Garema Place直播比賽，晚上7點可以進場。現場提供少量座位，人們可以自行攜帶凳子。





北領地方面，達爾文Darwin Waterfront和Alice Springs的Ross Park Soccer Oval都有大熒幕直播，分別在傍晚6點和6點半開門。



