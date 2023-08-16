警告：澳洲女足球迷成為詐騙集團「新目標」

澳洲女足國家隊 Matildas 今日（8月16日）晚上將與勁旅英格蘭上演歷史性對戰，由於是次是澳洲女足史上表現得極為亮眼的一次，吸引大批球迷關注。





與此同時，澳洲競爭與消費者公署（ACCC）作出警告，球迷應警惕球賽相關詐騙。





根據國家反詐騙中心（National Anti-Scam Centre）收到的報告顯示，詐騙分子在社交媒體上針對 Matildas 隊的球迷進行詐騙，包括銷售欺詐性門票和虛假的比賽直播連結。



公署副主席洛伊（Catriona Lowe）說：「可以理解，澳洲人受到 Matildas「驚人成功的鼓舞，但球迷們在最後一刻購買世界盃決賽等大受歡迎賽事的門票時應非常小心。」





她表示：「我們已經看到有關詐騙活動的初步報告，尤其是在Facebook上，詐騙分子們回覆人們尋找門票的帖子，並利用被入侵的帳戶出售不存在的門票。」





「還有報告稱，詐騙分子聲稱付款有問題，要求再次付款，」





報告還顯示，目前在社交媒體上還流傳有相對較新的詐騙，詐騙分子會提示潛在的觀眾點擊一個連結並輸入他們的信用卡資料以訂閱直播服務。



她說：「在大多數情況下，詐騙分子竊取了信用卡信息，卻無法提供所註冊的內容。」





ACCC 警告，詐騙分子通常通過社交媒體發文或直接聯繫消費者，稱他們有票出售。通常，他們會發送一張截圖，顯示虛假的門票。





詐騙分子還可能回復那些希望購買這些大型活動門票的人的帖子。





為了保護自己的權益不受損害，ACCC提醒消費者應只從授權的門票經銷商處購買門票，以確保購買到合法門票。





同時，在購買門票之前，消費者應確認活動門票的授權銷售商是否有該活動的官方門票轉售商的資格。





此外，在網上搜索票務服務時，要確保搜索結果中，排在第一位的票務銷售商是否是授權的票務銷售商，而非為已支付推廣費而出現在搜索結果首位的轉售商。





另外，消費者不要從以 http: 開頭的網站購票，從https:開頭的 網站購票時要格外謹慎。消費者可以訪問 Scamwatch，獲取更多如何識別詐騙網站的更多信息。





公署警告消費者，在向任何人提供資金或個人信息之前，應對組織或個人先作出調查。



