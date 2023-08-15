【空中炸彈驚魂】馬航班機折返雪梨 男子被控虛假威脅

一名男子在一架從雪梨飛往吉隆坡的馬航班機上，涉嫌發出炸彈威脅，導致航機起飛不久後折返雪梨降落。聯邦警方拘捕一名45歲男子，案件原訂星期二在雪梨地方法院提堂，但被告拒絕離開拘留所出庭。

A plane on the tarmac.

事發星期一下午，涉事馬航班機MH122從雪梨起飛前往吉隆坡。 Source: AAP / Bianca De Marchi

要點
  • 一名男子涉嫌在馬航 MH122 班機上發出炸彈威脅被捕，警方落案起訴他。
  • 被告原訂周二早上提堂，但他拒絕離開警署拘留所的監房。
  • 事發周一，涉事班機折返雪梨，在停機坪對峙三小時。
被捕男子Muhammad Arif，45歲，來自坎培拉，被控威脅損壞飛機做出虛假陳述，以及未遵守機組人員的安全指示。

被告原訂星期二上午在雪梨唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）提堂，但他拒絕與警員合作。

裁判官格羅金（Greg Grogin）表示，「顯然，他（被告）拒絕走出監房，如果要他出庭，他們就必須把他拉出來。」

「我們不會強迫他離開（警署拘留所）監房。」
Passengers of a plane sit in the waiting area.
涉事航機上194名乘客和5名機組人員撤離，被送往航站樓。 Credit: Twitter / @chzaib
被告代表律師表示，他的當事人有「嚴重的心理健康問題」，並且在出庭前的會議上，似乎並不了解自己的處境。

他申請將45 歲被告帶上法庭前，進行評估，並補充說他的當事人「精神狀態不佳」。

聯邦警方星期二在一份聲明表示：「在飛行過程中，一名男乘客涉嫌擾亂秩序，並聲稱飛機上有爆炸物。」

如果一旦被判罪名成立，最高可判處10年監禁和罰款15,000元。

事發星期一下午，涉事馬航班機MH122從雪梨起飛前往吉隆坡。當時在新州西北部上空。

被告男子被指大聲叫，提及伊斯蘭教，並指著胸前的背囊。

機師決定折返，大約下午3點45分降落雪梨機場，在機場跑道對峙三小時後，警方拘捕45歲被告。

乘客Edo Kahn描述，當飛機起飛時，該名45歲男子開始大聲祈禱。

他指出，當時乘客以為該男子可能只是害怕飛行，但後來情況變得嚴重，該男子並一直不放開自己的背囊。
另一些乘客表示，該名男子向機艙服務員大叫，發出威脅，又在航機的通道跪下。

後來航機194名乘客和5名機組人員，從涉事的A330飛機上撤離，並被送往航站樓。

有乘客批評在航機折返雪梨後，聯邦警方人員花了很長時間才登上航機拘捕該男子。

乘客Parambath認為：「他們（警方人員）本可以安排我們離開航機，他們本可以做點甚麼。」

「我們只是在跑道盡頭被孤立，這是最可怕的…如果航機上真有炸彈，我想我們今天就不會在這裡了。」
聯邦警方表示，一旦安全，警務人員立即採取行動。

新州州長柯民思（Chris Minns）表示，警方面臨「非常困難的情況」，但對事件的反應進行審查是適當的。

他說：「事後來看，很多事情都很容易知道（如何處理）。」

新州警務處長韋伯（Karen Webb）讚揚了機組人員的工作，並補充說，警察在三小時內回應，進入航機拘捕該男子，「相當不錯」。

她說：「我們永遠無法推測任何事情，你不知道這個人是否單獨行動，或者他實際上在航機上或航機外有其他支援。」 

「在澳洲，常規處理方式是協商，我們不會衝入航機，這不是電視劇，也不是電影，我們希望保護所有乘客的生命。」

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Published 15 August 2023 4:46pm
Source: AAP
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Sydney

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