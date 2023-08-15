查獲西澳最大批非法「電子煙」 價值達千萬

本月較早時，警方接獲一名市民的舉報,對西澳珀斯東北部一個倉庫作出搜查。





在是次搜查中，在倉庫內查獲大量非法電子煙、笑氣及其他處方藥品（15噸的電子煙和超過10噸的笑氣），價值 1000 萬澳元，是西澳洲迄今為止最大的該類產品查獲行動。





在一個舉報之後，健康官員本月早些時候發現了這批占據了40個棧板的產品，同時還查獲了10噸的笑氣和其他處方品。





此次查獲行動是針對非法電子煙和電子煙產品的打擊行動之一，這些電子煙產品中，可能含有多達 200 種有毒化學物質，其中包括清潔產品、指甲油去光劑、除草劑、殺蟲噴霧和脫漆劑中所含的相同化合物。



吸入笑氣同樣可能帶來危險，導致永久性神經或腦損傷，甚至可以致命。





健康廳長桑德森（amber-jade sanderson）表示，執法人員的工作防止了數十萬有害產品進入社區。





她表示：「尼古丁是一種高度成癮和危險的毒藥，我們知道電子煙也含有許多其他有毒物質，並且設計得具有吸引年輕人的特點。」





截至6月的12個月內，西澳查獲了4.3萬支非法電子煙，並發出了數十個警告。





五月份，健康部承認，他們對非法持有電子煙並未處以任何罰款。



LISTEN TO 新研究：電子煙對青少年和非吸煙者危害尤甚 SBS Chinese 22/03/2023 05:53 Play

這些設備和一次性電子煙裝置在珀斯的商店和地下網上交付服務中被廣泛出售，儘管沒有從藥劑師處獲得處方，銷售這些設備是非法的。





桑德森女士表示，預料州法律顧問辦公室將會對多個案例作出指控。





她說：「他們採取了更嚴格的態度，我們看到那些更不遵守法規的零售商和煙店實際上正在受起訴。」





在西澳，在2014年的藥物和毒品法下，在未經處方下，出售含尼古丁的電子煙的最高罰款是個人45000澳元，公司225000澳元。





