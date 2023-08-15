【升級跑道工程】澳洲一城市廉航將停飛「澳洲後花園」三周

澳洲廉航捷星（Jetstar）周一（8月14日）宣佈，在達爾文國際機場進行跑道升級工程前，將會登巴薩的航班暫停三周。





這家廉價航空表示，停飛日期將從2023年10月9日（星期一）至10月28日（星期六）暫停有關航線。





該決定是在國防部（機場所有者）宣佈主要跑道將於10月9日至11月30日期間，由凌晨2點至上午11點30分關閉後作出的。





Jetstar 正聯絡受影響乘客，公司發言人表示：「我們正在聯絡計劃在三周內旅行的乘客，討論他們有何選擇，包括：通過其他機場轉乘至目的地，旅行 Credit，或退款至原來的支付方式。





發言人表示：「我們知道這將會使受影響的乘客失望和沮喪，感謝他們的理解。」





發言人表示Jetstar早已在本年四月已停止顧客預訂這些航班，以等待確認跑道工程。發言人表示該航線將於2023年10月29日（星期日）恢復。





Jetstar是唯一確認在此期間取消航班的航空公司。





新加坡航空的一名發言人表示，由於即將進行的跑道工程的時間與他們在達爾文進出的航班安排不同，預計不會影響他們的乘客。





澳洲航空的一名發言人在聲明中表示，儘管他們沒有任何取消，但他們正在「調整一些航班的時間，以減少跑道工程(對航班)的影響」。





Airnorth 和維珍澳洲的發言人表示，在這三個星期的期間內，他們的航空公司將不會取消達爾文的任何服務。



