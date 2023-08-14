新州政府推出「生活開支中心」 市民可網上查詢慳錢資訊

新州政府在政府官網推出查詢節省資訊的生活開支中心，市民如今可以一站式網上查詢省錢、折扣和現金券等相關信息。

Jihad Dib

新州客戶服務部部長迪柏。 Source: SBS

據新州政府網站消息，為幫助市民應對生活開支上升的壓力，新州政府整合了 80 多個政府和非政府網站信息，現在供一站式查詢如何省錢、在哪裡找到折扣和優惠券的指南和建議。

生活開支中心網站重點關注日常生活的 7 個關鍵領域——食品和雜貨、住屋、能源和設施、理財、衛生、家庭和護理、交通駕駛和燃油。

新州客戶服務部部長迪柏（Jihad Dib）表示，該網上查詢中心旨在幫助市民緩解面對生活開支上升時的壓力。

他說：「該網站著眼於社區感到壓力的關鍵領域，將為市民提供多方建議，從水果蔬菜到管理家庭的相關支出和降低能源成本等。」

能源部長夏普（Penny Sharpe）表示： 「在許多人處境艱難的時候，這種一站式服務能使符合條件的家庭更容易找到回款措施，從而降低電費。」

「它不僅將市民與可獲得的回款連結起來，而且還能提供建議，這能幫助他們了解自己的賬單以及可以採取哪些措施來降低生活開支。」

夏普又指：「有 160 萬符合條件的低收入住戶、政府養老福利金領取者、自籌資金的退休人員、家庭、退伍軍人、護理人員和使用維持生命醫療設備的人將可獲得 500 元，幫助支付電費。生活開支中心可以讓人們更容易查詢自己是否可以獲得應得的支持。」
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Published 14 August 2023 6:15pm
By Pui Yan Rachel Hui
Source: SBS
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