澳藉港人連續五年長跑比賽經驗談：突破自我比超越他人重要

雪梨的 長跑比賽 City2Surf 現已進入第 53 個年頭，昨日在雪梨市中心的海德公園（Hyde Park）開跑，往東於邦迪海灘（Bondi Beach）結束，全程 14 公里長。





一位澳藉港人連續五年參加 City2Surf 長跑比賽，享受於遼闊的街道上奔馳。



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談靖喬 Boris 今年第五次參與長跑賽事，以往每年都設下目標追求自我突破。





但其實 Boris 除了跑步，也熱愛攀石和打拳。相比起團體活動，他更愛個人項目。



因成長背景更享受個人運動

部分原因源自他在中學時期就讀男校，同輩熱愛的運動多為足球、籃球、欖球等團體活動。但他坦言，因為偏小的外形和亞洲裔背景的關係「被邊緣化」和「不被接受」。





同時，他也不認同當時同儕的運動文化。小時候的他，便直覺這些運動「不適合」。



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另一方面，作為學生的 Boris，當時也未受到父母鼓勵多運動，他們反而較著眼於學業。故此，Boris 在中學時期能夠接觸運動的機會不多。





後來，當 Boris 逐漸對運動和健康日益重視，便開始跑步。



從公園跑到比賽

對他來說，跑步的習慣始於從住所的花園跑至附近的公園、河邊，聽著音樂、看著令人放鬆的夜景可以為他帶來能量。



長跑時必須注重呼吸。很多人會覺得緊張，或跑的速度太快會容易疲累。最重要的是，別被其他人影響，只要跑得舒服、自己開心就好。 長跑選手 Boris

對於堅持每年參與長跑比賽，Boris 認為，自己獨自跑步的時候「很少機會見到這些風景」，「而且一群人一起跑步氣氛很好」。





在人群中跑步的時候，Boris 更會覺得無形中帶來推動力；在良性競爭下，「感到別人可以，自己也可以」。



在觀察其他選手的跑姿或動態的時候，是一種無聲交流。 長跑選手 Boris

突破自己 VS 超越他人

雖然 Boris 相信長跑當中不應比拼心太重，但今年他以突破自己為目標，嘗試超越某位選手。





他稱，通常跑得特別快的選手自身也隸屬跑步隊，或曾經贏過較正式的比賽。





他使用一個應用程式記錄自己和查看其他選手的最快速度。他在今年的賽事以 64 分鐘的紀錄跑完 14 公里，但透露當日有點抱恙在身，所以略為影響表現。





以往每年，他都事先訂下跑速目標，嘗試每年突破上一年的自己。





Boris 指出，因為跑步的動力源於自身，所以超越其他選手只是額外的收穫。就像他今年無法超越目標選手，但已突破上年的自己，他感到滿意。



昨日（13日）在雪梨舉行的 City2Surf 長跑比賽。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

注意事項

比賽前的準備也至關重要。雖然 Boris 一向有跑步的習慣所以有所幫助，但比賽前一天必須足夠進食，以及拉鬆筋骨；比賽前的一個星期也必須避免過度運動，不能太損耗體力。





幾年前開始，Boris 發現比賽前的一段時間轉為食素使他跑步時舒服很多，直至最近他已轉為長期食素。





另外，賽後休息也非常重要，包括睡眠充足、保持溫飽，有時間也可按摩、拉筋等，但只可適量。

