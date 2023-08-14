【囤積症】全澳估計2%至6%人受困擾 極簡生活有助斷捨離

8月15日星期二晚8點30分，SBS或 將播出 Insight 之 Letting Go，將探討何時才是斷捨離的合適時機。
阿卜杜拉（Umair Abdullah）在印度長大。
在他的父親離開他的母親去了另一個家庭之後，烏麥爾注意到，房子裡開始堆起了無用的東西。
他向SBS時事專題節目Insight透露：「我媽媽過去喜歡雜亂，有很多東西，而且一直在囤積東西。」
「她就像在進行購物療法，那讓她開心。」
同樣，安德魯絲（Vicky Andrews）童年時，她的家裡很乾淨，但也堆滿了雜物。
她對Insight說道，「因為大量的雜物，我甚至連自己的臥室都很難進入……我臥室裡的櫥櫃都是我媽媽的東西，不是我的。」
她回憶起在學校朋友面前，試圖隱瞞媽媽的習慣時的尷尬。
「即使我邀請你來家裡，即使你能找到沙發，你也坐不下來。」
「這導致我和我母親之間有很多爭論，因為我批評她的這種生活方式。」
安德魯絲表示，童年時期在學校朋友面前，試圖隱瞞媽媽的習慣是很尷尬。 Source: Supplied
是甚麼導致囤積行為？
據澳洲國立大學（Australian National University）估計，全澳大約有2%到6%的人，可能患有囤積障礙。
這種狀況讓患者感到恥辱和羞愧，不僅令患者嚴重困擾，也會給他們的親人帶來壓力。
科萊特（James Collett）是研究依戀問題的心理學家，他曾對囤積問題進行研究。
他說，人之所以會對自己的財產產生依戀，是因為他們認為那些物品有助於定義自己。
科萊特向Insight指出：「有時候，我們會把事情抓得太緊，有時我們也會把東西推得太遠。」
詹姆斯表示，重要的是，要質疑自己對財產的執著，是在幫助自己還是在傷害自己。
追求極簡主義
六年前，阿卜杜拉決定不再像媽媽那樣追求物質至上、雜亂無章的生活。
他搬到了澳洲，他喜歡遠離家人並有機會重新開始的感覺。
阿卜杜拉六年前移居澳洲後，決定不再像媽媽那樣追求物質至上的生活。 Source: Supplied
這幫助我設計了我自己的極簡生活，我可以完全掌控自己的生活。移民阿卜杜拉
如今，他優先考慮必需品和物品的質量，而不是物品的豐富，他喜歡自己整潔的家居。
「當我搬家的時候，我甚至沒有床架。我一開始只是在地板上放了張床墊。」
「因為我擁有的物品較少，家居看起來很大，很寬敞。」
阿卜杜拉說，他覺得自己並不需要更多的物品，他希望購買的產品能夠使用很長時間，儘管他承認自己有「一定程度害怕錯過」。
物品少了就感到家居寬敞。 Source: Supplied
「但是你必須問自己，這件東西真的為你的生活增添價值嗎？」
變成「強迫購物者」
安德魯絲在雜亂家居中長大，成年後成為強迫購物者。
她說：「離開商店時，我經常會挎著好幾個袋子，而我甚至都不知道裡面裝的是甚麼。」
一回到家，她就會發現自己買的東西是她根本不喜歡或不需要的。
「但是幾個月後，我還是會回到商店再次購買。」
安德魯絲說，她的消費習慣意味著家庭無法存錢，去做更大、更有意義的投資（如度假或房屋翻修）。
直到在離婚的過程中，她才意識到自己究竟有多少不必要的東西，她藉此機會整理和縮減。
她說：「我和前夫坦誠溝通，關於我們各自的需求以及在我們生活下一階段，甚麼會使我們快樂。」
現在她和兒子一起生活，感到開心，所住的地方和她以前的車房差不多大。
安德魯絲將離婚視為一次整理雜亂的機會，現在住在小得多的住所但更幸福。 Source: Supplied
「我們到處都有可以轉換用途的家具。」
「這是我歷來的最美麗、最自由自在的經歷。」
「我再也不會回去了。」
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