澳洲英格蘭爭入世界杯決賽 新州增開兩球場讓市民觀看

不知道大家是否知道澳洲隊法國這場互射 12 碼是世界杯足球比賽這有史以來踢得最多球的一場賽事？這包括男、女子世界杯在內。



澳洲的 Cortnee Vine 為澳洲主射第 10 輪的 12 碼，結果入球，成功引領澳洲打入 4 強。 Source: AAP / DARREN ENGLAND 澳洲與法國雙方總共踢了 20 球 12 碼 (即每隊 10 球)，最後第 10 輪，法國隊所射的一球撞柱，而澳洲的 Cortnee Vine 在面對龐大的壓力下射入。由於第 5 輪之後採用 Sudden Death (突然死亡) 賽制，所以澳洲勝出。





這次雙方共踢了 20 球 12 碼，創下了世界杯最多輪數的記錄 (男、女子組一併計算) ，舊記錄由瑞典與美國女子隊不久前於 16 強碰頭時創下，雙方共射了 14 球。之後是 1999 年巴西對挪威女子隊，雙方共踢了 11 球，結果巴西以 5 比 4 取勝。





世界杯男子組最多球 12 碼分勝負發生於 1982 年及 1994 年，雙方共踢了 12 球 — 1982 年西德對法國，雙方共踢了 12 球，西德以 5 比 4 取勝；1994 年瑞典對羅馬尼亞，瑞典也以 5 比 4 取勝。



準決賽瑞典對西班牙 澳洲隊英格蘭

由於新西蘭是本屆世界杯的其中一個主辦國，所以瑞典對西班牙的這場決賽爭奪戰，將於奧克蘭舉行，開波時間是澳洲東岸時間明天 (星期二) 下午 6 時。





澳洲隊英格蘭將於本周三下午 8 時舉行，比賽地點於雪梨 Homebush Olympic Park 的 Stadium Australia (Accor Stadium)。屆時將有 8 萬名球迷入場欣賞。四強中輸波的兩隊，將於 8 月 19 日星球六於布里斯本 Suncorp Stadium 舉行，下午 6 時開波。





決賽則於翌日，即 8 月 20 日晚上 8 時，於雪梨 Stadium Australia 舉行。



新州政府多開兩運動場給市民參與欣賞

新州州長柯民思宣佈周三增開兩個體育館招待球迷欣賞澳洲隊英格蘭。他也支持若 Matildas 勝出市民享有一天公眾假期。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 由於澳洲全國掀起了 Matildas 熱潮，所以不同的州政府都把一些體育館開放，供市民前往看大屏幕欣賞本周三晚上的現場直播。





Darling Harbour 的 Tumbalong Park 原本已開放，但新州州長柯民思最近宣佈位於 Moore Park 的 Sydney Football (Allianz) Stadium 和位於 Parramatta 的 Western Sydney (CommBank) Stadium 也加入開放行列。





墨爾本則有 AAMI Park 和市中心的聯邦廣場。



Matildas 若勝出是否應有一天公眾假期？

究竟若澳洲隊勝出本屆世界杯，澳洲民眾是否會享有一天的公眾假期，最近成為了民間熱話。柯民思認為有這個需要，但國家黨的前排議員載斯 (Barnaby Joyce) 則對此潑冷水。他在電視節目上反問，為何澳洲 Diamonds 隊贏了 Netball 世界杯卻沒有假期來慶祝。





國家黨領袖利特爾波特 (David Littleproud) 昨天表示僱主對額外一天公眾假期划不來。



