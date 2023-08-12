【萬眾期待】女足世界盃八強澳洲對法國今午舉行 邊度有免費波睇?

2023 年女子世界盃足球賽經已進入八強階段，而今天（12／8）下午 5 時，澳洲國家隊Matildas 將會迎戰法國隊，賽事將會在布里斯本 Suncorp 球場舉行， 屆時，相信本地的所有目光都會集中在Matildas隊身上。

FIFA Womens World Cup 2023 - Matildas Graffiti Art Work - Bondi Beach

2023 年女子世界盃足球賽經已進入八強階段，而今天（12／8）下午 5 時，澳洲國家隊Matildas 將會迎戰法國隊。 Credit: Sports Press Photo/Sipa USA

而由於時差關係，南澳州和北領地的開賽時間將會是下午 4時30分，西澳的開賽時間則為下午 3時。

對於澳洲隊而言，這場比賽是否能夠獲勝，將會是生死攸關，因為會決定她們是否能夠首次打入世界盃準決賽賽事，並最終可能會奪冠而回。

究竟大家今天下午可以在那裡觀賞這場比賽呢？

球迷可以前往一系列以大屏幕現場直播的地點觀看，這包括澳洲各個主辦官方「世界盃球迷節」的城市。

雪梨的球迷節將在 Tumbalong Park 舉行，墨爾本的球迷節則在聯邦廣場舉行，布里斯本在南岸舉行，至於阿德雷德的球迷節亦會在節日廣場舉行。 另外，西澳的球迷節則在 Forrest Place 舉行。

另外，在一些市議會亦有現場直播，而澳洲欖球聯盟(AFL)則在卡爾頓隊和墨爾本隊的賽前，在墨爾本板球場的大屏幕上播放該場賽事。

而雪梨板球場（SCG）、位於奧林匹克公園的Rod Laver體育館和Optus 體育館亦會有大屏幕轉播。 另外奧林匹克公園亦會將設立三個地點作現場直播。

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與此同時，今次澳洲主辦女子世界足球盃賽事，亦為澳洲各地的零售和旅遊業帶來了 76 億元的經濟進帳。

據國際會計師公司Airwallex的數據顯示，女足世界杯球隊吸引了來自不同地方約 75,000 名觀眾，而在新州舉行的11場比賽當中，便為當地帶來接近30億元收益。 至於在維州，一共主辦了六場比賽， 收益達23億元。

另外在昆州舉辦八場比賽， 一共獲得15.5億元收益；至於西澳舉辦五場比賽， 收益逾6.6億元。

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Published 12 August 2023 1:00pm
By Selina Kong
Source: SBS

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