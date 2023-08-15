聯邦政府：預計工資價格指數 三年內首次實際上漲

財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，通貨膨脹有所緩解，工資增長進展好過預期。





澳洲統計局將於今日（15 日）發佈工資價格指數，預計六月季度增長了 0.9%，漲幅可能高達 1.1%。





澳洲人即將了解過去一個季度實際的工資增長情況，該增長在過去三年來從未實現。





比較消費者價格指數（衡量生活的開支指標），六月份季度增長了 0.8%。





五月份的聯邦預算預測，實際工資將在 2024 年初回復按年增長比率。



財政部長查默斯表示，工資增長進展好過預期。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 查默斯今日向澳洲廣播公司電台（ABC）表示：「經濟方面的工資增長已有點改善，我們實際上比 6 到 12 個月前更進步。」





「工資增長的同時，經濟中的通脹正在放緩。」





他指出，通貨膨脹的原因不是人民收入過高，而是「通貨膨脹正從各個方面向我們襲來」。



國民銀行（NAB）經濟學家認為，工資數字增長不足以說服儲備銀行暫停加息。





但考慮到老年護理人員的加薪和財政年度結束時的其他情況調整，國民銀行預測第三季度工資價格指數將接近 1.5%。





與此同時，查默斯表示，他將於下週發表一項代際報告，來為整體經濟前景啟動對話。





他指出：「澳洲需要一種新的方法來提高經濟生產力。」





「從當局的角度來看，技能轉型能讓市民具備適應能力採用技術，特別是令護理行業經濟更具生產力。這些是優先事項。」





代際報告將於 8 月 24 日發佈，探討塑造未來 40 年澳洲經濟的各方考量。

