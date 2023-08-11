卸任前最後一次質詢 洛菲利：不要凍結租金 利率可能再升

洛菲利指，利率可能進一步上升，但這將取決於消費者對過去一年內貨幣政策的急劇收緊的反應。





下個月將由現任儲備銀行副行長布洛克（Michele Bullock）取代洛菲利，成為第九任的儲備銀行行長，布洛克今年早些時候表示，失業率需要升至 4.5%，通脹才能回到目標水平。





洛菲利今日最後一次以行長身份在眾議院經濟委員會接受質詢，他指，通脹正在回到銀行目標的2至3％內。





洛菲利承認，目前情況「很複雜」，特別是如果通脹的下降速度不如預期那樣快。





他說，有可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理的時間範圍內回到目標水平，而這將取決於數據和銀行董事會對前景和風險的評估。





他又指令人鼓舞的是，最近的數據與通脹在未來幾年內回到目標水平是一致的，通脹將在合理的時間範圍內下降，並且失業率保持在過去40年的水平以下。



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然而，在下一階段，洛菲利表示需要「失業率輕微上升」。 澳洲儲備銀行預計通脹將在2025年回到2至3％的目標水平。 他聲稱，更早的目標日期將導致失業率增加，他說這不符合國家利益。 並且為了在2024年恢復到目標水平，利率估計將再次上升一個完整的百分點。





洛菲利承認對很多人來說，過去一年非常困難，但他表示情況將開始改善。 他說「我知道這段時間很難熬，但最壞的時期已經過去了」，「我們現在已經開始回到通脹目標，勝過疫情之前的更強勁的勞動力市場」。





但他承認，當澳洲儲備銀行決定從去年5月開始進行一系列加息時，他沒有預料到自己會在15個月後處於這種位置，「無論是在這裡還是世界其他地方，通脹都比我們任何人預期的更持久」。



當被問及社區對加息周期的反應時，洛菲利表示，他收到感謝他提高現金利率的信件。 他表示，雖然利率對社區的影響不同，「但有些人寫信給我，對更高的利率表示歡迎」。





他指自己多年來，收到了很多人抱怨利率水平過低的信件。 他們依賴利息收入，而利率為零，所以他們沒有收入。現在他們可以獲得更多收入。





他說，那些全款擁有自己房屋的人也看到房地產價值上升，增加他們的財富。 「有些人從較高的利率中受益，亦有其他人由於利率上升而感到很痛苦。



洛菲利又指，解決高租金的最佳方法是增加住房供應。





洛菲利表示，雖然凍結租金可以在短期內為租戶提供一些紓緩，但實際上將成為減少更多住房建成。





他說，在房價急劇上升時，有需求給予潛在的買房者進入市場的資金。凍結租金將產生類似的效果。





他說，這些中短期解決方案，在他看來，會使情況變得更糟，他解釋「在大多數情況下，租金控制會減少增加供應的動機」。





洛菲利表示，應對租金通脹的最佳方法是增加供應，促請地方和州政府取消區劃和規劃規定的監管。 他說「解決辦法在於增加供應」。





他在議會發表講話時表示，全球供應問題的解決以及油價的下跌，幫助央行減緩通脹增長。





租金幾乎增長10％，促使綠黨呼籲凍結租金，然後限制租金上漲。 全國內閣將於下周舉行會議，將主要討論住房市場問題。







