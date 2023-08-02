【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因

RBA Governor Lowe

8月1日儲銀決定連續第二個月維持利率不變，到底這個決定背後考慮什麼原因？ Source: SBS

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昨日8月1日儲銀決定連續第二個月維持利率不變，到底這個決定背後考慮什麼原因？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來信永中和企業與私人客戶諮詢董事秦建樂（Michael），分析一下這個決定，當中包括外圍因素，通脹，就業市場等等。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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