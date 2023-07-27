【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向

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今集以「政經一體」的層面，分析總結一下7月環球市場表現，以及8月大市的走向。 Source: AAP / MOODBOARD/MOODBOARD

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今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來擁有40多年全球金融市場工作經驗﹑香港銀行專業會士﹑香港證券投資學會和香港董事學會的資深會士，時富金融優越投資服務部顧問黎永良 Peter Lai ，以「政經一體」的層面，分析總結一下7月環球市場表現，以及8月大市的走向。今集亦會談及地緣政治因素，包括中美關係﹑俄烏戰爭持續，加上高溫天氣導致天然氣價格上漲﹑歐美國家通脹﹑石油美元體系等等。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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