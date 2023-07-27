【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向

【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向Play10:22今集以「政經一體」的層面，分析總結一下7月環球市場表現，以及8月大市的走向。 Source: AAP / MOODBOARD/MOODBOARD下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.5MB) 今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來擁有40多年全球金融市場工作經驗﹑香港銀行專業會士﹑香港證券投資學會和香港董事學會的資深會士，時富金融優越投資服務部顧問黎永良 Peter Lai ，以「政經一體」的層面，分析總結一下7月環球市場表現，以及8月大市的走向。今集亦會談及地緣政治因素，包括中美關係﹑俄烏戰爭持續，加上高溫天氣導致天然氣價格上漲﹑歐美國家通脹﹑石油美元體系等等。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？