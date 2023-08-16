【毒蘑菇案】涉事女子：蘑菇在超市及亞超購入 栽培者：「絕對不可能」

據信是致命毒蘑菇餐的烹飪者的Erin Patterson已經就案件向警方詳細陳述，描述午餐前後發生的事情。





她在證供中表示，有關的蘑菇並不是親自採集，而是購自一間超市及亞超，並在午餐後自己被送往醫院。





她指自己想澄清事實，她對所愛的人的感亡感到極大的壓力和不安，亦指其他人在了解背景後，就不會妄下判斷。



在7月29日，維州 Gippsland的Leongatha市，Ms Patterson的母親和岳父母Don和Gail Patterson在7月29日在她的家中吃午餐後去世，而妹妹的丈夫 Ian Wilkinson 仍在醫院留醫治療。





事發已經兩週，各種猜測四處流傳，並且隨著警方對調查的情況保持緘默，這些猜測只變得更加激烈。





警方表示，生病和去世的人顯示出食用了死亡帽蘑菇的症狀，並且上周表示，將Ms Patterson視為嫌疑人，但調查人員持開放態度。





而為了平息社區的各種揣測，Erin Patterson亦就事件發表聲明，她指在事後發生後，收到「不作評論」的建議，她表示現在對此深感後悔。





她說：「鑒於這一過程已經變成了一場噩夢，我現在非常後悔沒有回答一些問題，而是遵循了這個建議。」





Patterson女士表示，她覺得警察的訪談「令人恐懼且引發焦慮」。



LISTEN TO 維州毒蘑菇案: 前新抱烹調奪命午餐 自己和兩子女卻無恙 SBS Chinese 08/08/2023 05:07 Play

她說，在午餐當天，她為自己和四名年長的客人準備了威靈頓牛柳作為午餐。





與警方最初的報告相反，警方表示Patterson女士的孩子當時在場，但沒有吃這頓飯，Patterson女士說實際上孩子們在午餐前已經去看電影了。





根據她的陳述，Patterson女士表示，她為客人端上了飯菜，讓他們自己選擇碟子。然後她拿了最後一個碟子，自己吃了一份威靈頓牛柳。





Patterson女士說，這些蘑菇是在一間大型連鎖超市購買的白蘑菇和數月前在墨爾本的一間亞超買的乾蘑菇混合物。





Patterson的孩子在隔日晚上吃了剩下的午餐。





她表示孩子不喜歡蘑菇，所以她將蘑菇從飯菜上刮掉。





Patterson女士表示，之前並未報告過她在午餐後也因胃痛和腹瀉被送往醫院，並且進行了鹽水點滴治療和給予了「肝臟保護藥物」。





她說，她保存了剩餘的午餐，並將其交給了醫院毒理學家進行檢查。她說，她向部門的調查人員表述了從哪裡購買蘑菇，但無法確定她在墨爾本那間商店購買乾蘑菇。





而澳洲蘑菇種植者協會表示，種植者根本無法生產有毒的蘑菇，亦不會冒險違反公共健康和安全標準。





澳洲蘑菇種植者協會（AMGA）副主席貝蒂（Georgia Beatti）表示，生產者在公共健康方面不會冒險。





貝蒂表示：「在澳洲商業蘑菇農場種植有毒蘑菇是絕對不可能的，」最常種植的可食用蘑菇是名為Agaricus bisporus的品種。





她說：「我們確保我們生產過程的每一步都符合某種認證和健康安全標準。」





如果你想確保安全，就尋找澳洲生產的標誌。





商業蘑菇是在室內種植的，該行業表示，其質量保證得到定期安全檢查的支持。





貝蒂表示：「我們擁有多個定期審核的認證，以供應澳洲的超市，這實際上是我們業務的最大部分 - 檢查和平衡，認證和審核。」





澳洲人每年食用超過7萬噸蘑菇。





維、新兩州產量最多，每年產值超過4.6億澳元。





業者強調消費者在購買商店的蘑菇時不需要擔心。



