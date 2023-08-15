原住民領袖：我們在國會發聲下 可以受責怪

如果原住民對決策擁有發言權，一旦原住民與非原住民之間差距沒有縮窄，便可以合法地指責原住民。
這建議是遠北昆州約克角（Cape York）原住民領袖皮爾遜 (Noel Pearson) 為爭取支持「原住民之聲」，而提出的最新理據。有關的公投將於今年最後一季進行。
這位原住民律師兼學者在布里斯本對民眾說，他二十年來一直在提倡自決和「我們有權利承擔責任」。
他說，政府對原住民和托勒斯海峽島民的生活施加極大控制，扼殺了個人選擇和市場。
他在布里斯本的昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）演說時稱：「雖然有時是出於善意，但會造成問題、造成依賴並破壞……發展。」
皮爾遜指出，要作出根本的改變的話，這發展是必需的，以克服無力的劣勢，這是造成與非原住民之間有不平等差距的主要原因。
「可以責怪我們，但請讓我們有發言權」
皮爾遜說：「我們要去到一個地步，可以合法地指責我們。」
「無論如何，可以責怪我們 ， 但在你作出關於我們的決定之前，請讓我們有發言權。」
「這就是『原住民之聲』所傳達的信息 ， 通過可以在國會發聲，我們將要對縮窄差距，承擔責任。」
這位約克角 (Cape York) 的社區領袖還呼籲選民將公投問題，與來自他們所屬「政治部族」的信息分開，又指自由黨選民無理由不投贊成票。
民意調查顯示，在昆州和西澳等兩黨聯盟票倉，贊成票的支持率較為疲弱。
工黨支持將「原住民之聲」寫入憲法，而自由黨及國家黨，聯邦和州政府的議員，對在聯邦國會、地方和區域的原住民之聲的立法，或完全不支持，意見分歧。
如果通過將「原住民之聲」寫入聯邦憲法，當時的國會可以修改內容，但不能廢除。
新州兩黨聯盟領袖斯皮克曼 (Mark Speakman) 在周末表態支持「贊成」，招致來自新州的自由黨副黨魁利蘇珊 (Sussan Ley) 批評。
預計澳洲將於今年稍後舉行公投，總理表示會在數星期內正式啟動投票程序。
要通過的話，需要全國以及六個州當中有四個的投票，超過半數「贊成」。
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