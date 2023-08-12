「原住民之聲」自由黨續分歧 新州黨領袖表支持

在經過數個月的個人和社區考慮後，新州自由黨反對黨領袖皮克曼表示，他將支持將原住民之聲引入國會。





皮克曼表示，他認為潛在的回報超過潛在的風險，他補充，他不會在公投中扮演積極角色，也不會向他人提供投票建議。





他在今日一份聲明中表示「我個人支持將原住民之聲寫入澳洲憲法。」





「雖然沒有保證，但在其他條件相等的情況下，與澳洲原住民更密切合作，並通過將其納入憲法中來提升，可以更好地『縮短差距』。」



自由黨領袖之前明確表示，他將容許反對黨議員在這個問題上按自己意願投票。





他表示，他曾擔心「原住民之聲」可能會妨礙及時的決策，但這些擔憂現已消除。





由於現在的民意調查顯示，公投可能只會以微弱多數通過，皮克曼先生呼籲對提交給澳洲人民的議案作出修改。





他促請政府將承認憲法和「原住民之聲」的提案分為兩個不同的問題。





本星期，西澳自由黨領袖梅塔姆（Libby Mettam）撤回對「Yes」運動的支持，稱該州政府廢除原住民文化遺產法案改變了她的想法。





梅塔姆向ABCTV表示「我們看到一項立法在實施幾周後被廢除的情況，這是因為容許稍後提供詳細信息」。





雖然承認文化遺產法案和「原住民之聲」是不同的問題，但梅塔姆表示，首先投票，然後稍後公布細節的計劃是一樣的。





「我仍然支持憲法中對原住民的承認」，「我所希望的，也是許多澳洲人和西澳人所希望，是對所提議的原住民之聲如何導致一些真正的實際成果進行更詳細的說明。」



皮克曼在周六呼籲公佈有關「原住民之聲」的議案草案，包括其擬議的組成、功能、结構、權限和程序的詳細信息。





「最近的民意調查顯示，公投不太可能成功，即使成功，也只能以微弱多數通過。」





「無論公投的結果如何，我們國家的和解之旅仍然需要緊急處理，並縮短差距，我們都必須重新承諾。」





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