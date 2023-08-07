【原住民之聲】前國家黨議員：公投若否決 兩黨聯盟難翻身

之前退出國家黨，現為獨立派議員的吉安德魯在伽瑪節的公投小組討論中指，對原住民國會之聲持反對立場的兩黨聯盟，是「一派胡言」，並表示如果原住民之聲在公投未能通過，兩黨聯盟很難有機會重新奪回上屆大選失去，原本是鐵票區的多個議席。

A man wearing a suit, tie, and glasses who is speaking.

前國家黨聯邦議員吉安德魯 (Andrew Gee) 批評兩黨聯盟反對「原住民之聲」。 Source: AAP / Mick Tsikas

要點
  • 前國家黨聯邦議員吉安德魯批評兩黨聯盟反對「原住民之聲」。
  • 他參加了原住民伽瑪節 (Garma Festival) 第三天舉行的全民投票小組討論。
  • 支持者表示，儘管民意調查顯示「原住民之聲」的支持率下滑，但公投不會推遲。
前國家黨議員吉安德魯 (Andrew Gee) 就兩黨聯盟對「原住民之聲」（Indigenous Voice to Parliament）持
反對」立場表示，若提案在公投中被否決，將使他們「在政治上一鋪清袋」。

吉安德魯是新州卡拉雷 (Calare) 聯邦選區的議員，在去年國家黨表示反對「原住民之聲」後宣佈退黨，現為獨立議員。

他本周日參加了原住民伽瑪節第三天活動，與來自各政治領域的「原住民之聲」支持者出席了一個小組討論，對該提案的反對意見，以及在支持率下滑之下應該舉行公投的原因進行交流。
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吉安德魯在周日稱：「假如政治保守派認為反對原住民之聲…將之標籤為奧威爾小說所述的（政府試圖控制人民生活），或者說這會使澳洲回復種族主義，假如有人認為這是挽救政治的方法，真是愚蠢到極。 」

「這是政治上一鋪清袋」。

吉安德魯謂「有信心」原住民之聲會通過公投，而且警告一旦不通過，對「政治保守派」是個災難。

「他們會被社會上一大部份的人視為和解破壞者……最終，黨內的死硬派會坐下來……他們會問『議席從何而來？如何贏取勝利？」。

他表示，這將使兩黨聯盟很難有機會，從更進取的一批「藍綠色」獨立議員手中奪回議席。在去年的聯邦大選，兩黨聯盟就是在一些原本是鐵票區輸給他們。

吉安德魯說：「從政治上來說，我認為他們會一鋪清袋……他們會失去傳統的自由黨票倉，很大的一部份，這正正是他們掌政的基礎。」

「你不能夠漠視這些聲音，認為有關原住民之聲的一派胡言只是從那邊傳出來，而以為你將會重掌政權。」

聯邦在野兩黨聯盟領袖達頓 (Peter Dutton) 和副手利蘇珊(Sussan Ley) 均無伽瑪節。

兩黨聯盟堅稱，原住民之聲會造成種族分裂而且無效，但支持國會立法成立地方和地區的「原住民之聲」。總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）上周六在伽瑪節（Garma Festival）致辭時指這立場有矛盾。
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工黨議員里德 (Gordon Reid)（左三）、自由黨議員利瑟 (Julian Leeser)（右二）和獨立議員吉安德魯 (Andrew Gee)（右）上周五出席北領地舉行的伽瑪節期間，參與傳統舞蹈邦格舞 (Bunggul)。 Source: AAP / Mick Tsikas
小組討論舉行之前，新聞集團剛於周日在頭版發表的 RedBridge 民意調查發現，澳洲各州和領地的大多數選民都打算投票反對通過「原住民之聲」。

根據今次涉及1,000 多名受訪者的民意調查顯示，以全國來說，「反對」票以56% 領先於投「贊成」票的44%，這是最新一次顯示對「原住民之聲」的支持率下滑。

儘管如此，支持者仍然相信「贊成」票將會獲勝。艾巴尼斯已經排除了推遲公投的可能，他在周六表示其政府「不會把這個問題擱置一旁」。

屬於原住民洋尤瓦族 (Yanyuwa) 的工黨女參議員麥卡錫 (Malarndirri McCarthy) 亦有出席周日的小組討論，當被問及為何值得冒這個險時，她表示堅持到底很重要。

「我唯一相信的民意調查是會投贊成票的民意調查……我知道我們只要堅持到底，因為這將是團結澳洲的一次投票。」

艾巴尼斯於周日在澳洲廣播公司ABC的時事節目Insiders表示，將在「數周內」宣佈公投日期。公投將於今年最後三個月舉行，總理已排除了 9 月和 12 月舉行的可能。

對原住民之聲持反對意見的不僅是保守派，也有進取派。參議員索普 (Lidia Thorpe) 在今年二月退出綠黨，投身於「黑人主權運動」(Blak sovereign movement)，呼籲在「原住民之聲」公投前簽署條約。索普現為獨立議員。

屬於原住民Yamatji-Noongar族的綠黨女參議員考克斯 (Dorinda Cox) 在周日的小組會議上表示支持簽署條約，但前題是必須有「原住民之聲」。

考克斯說：「如果我們不啓動這個，就不能繼續向前行。」
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Published 7 August 2023 12:15pm
By David Aidone
Source: SBS
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