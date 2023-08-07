一項新技術將為家庭用電帶來大改變 或可慳成萬蚊

澳洲一所大學將在校園內的電動車上取電，這是一項世界首創試驗，可能會影響澳洲人供應家庭燃料的方法。





法國能源公司 Engie 研發的十個車輛對電網 (V2G) 的電動車充電器，本周在弗林德斯大學（Flinders University）登場，將為配備相容電動車的教職員和學生建立一個「虛擬電廠」。





在南澳成為首個容許電動車連接到電網的州份的八個月後，試驗開始，令用電池的汽車成為可再生能源的儲存裝置。





弗林德斯大學副校長 Colin Stirling 表示，這些充電器及連接到它們的車輛，將有助於在 8,000 塊太陽能電池板不再產生電力的時間，在高峰時段為 Bedford 校區提供動力。





他指，在白天，它們是汽車，但在太陽下山，車輛停泊，它們成為電池，一個可以在太陽不再照射的時候，為校園供電的大容量電池。



Colin Stirling says vehicle batteries can deliver almost a megawatt of power to Flinders university. Source: AAP / Supplied 據 Colin Stirling表示，有 10 輛車連接到新的充電器，這些車的電池能提供「幾乎一兆瓦的電池能量」給大學使用。



南澳能源廳長Tom Koutsantonis 表示，這項在大學進行測試的技術，以後可可能為家庭帶來大改變，電動車司機可以在白天使用可再生能源為汽車充電，並在晚上用其來供應家庭用電。





他說「這正是我們所尋求的進步。」





「想像一下，開車去上班，停在停車場，使用我們豐富的可再生資源為電動車充電，回家後，太陽下山，將電動車連接家中，抵消家庭用電。」





南澳洲能源部長 Tom Koutsantonis 表示，這項在大學進行測試的技術以後可能成為「家庭的改變者」，電動車司機可以在白天使用可再生能源為汽車充電，並在晚上用其來供應家庭用電。





他說：「這正是我們所尋求的進步。」





「想像一下，開車去上班，停在停車場，使用我們豐富的可再生資源為電動車充電，回家後，太陽下山，將您的電動車連接到家中，抵消家庭用電。」



Tom Koutsantonis 表示，這項技術不僅可以為家庭節省傳統電費，還可以在家庭電池的成本上節省10,000至15,000元。





弗林德斯大學的V2G試驗是南澳政府320萬元智能充電試驗計劃的一部分，計劃目的測試虛擬電廠技術、商業車隊、快速充電，並在度假勝地和阿德萊德市中心設置充電器。





南澳於2022年成為首個推出車輛接電網技術的州份，南澳電力網絡於12月批准從V2G充電器的連接，並批准使用Jet Charge的雙向充電器。





目前只有兩家電動車製造商支持這項技術，但日本汽車製造商NissanLeaf和三菱Outlander混合動力車能夠連接到家庭和電網。





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