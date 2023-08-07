【維州奪命蘑菇釀3死】專家教你如何應對毒蘑菇

維州東南部吉士蘭（Gippsland）的Korumburra小鎮兩姊妹及她們的丈夫4人，上周六（7月29日）中午到另一個小鎮Leongatha的親戚家中作客，回家後出現不適，翌日求診發現食物中毒，被送往Austin醫院。但幾天內其中3人相繼身亡。





儘管事件或有可疑，但南吉士蘭郡的市長赫西（Nathan Hersey）表示，當地議會將考慮如何提高宣傳力度，加強民眾對毒蘑菇的風險意識。





「我們知道南吉士蘭地區有很多有毒的蘑菇，以前議會也曾發佈過一些信息表，介紹蘑菇的危險性。我們已經很久沒做（宣傳）了，但我相信議會將再次關注這一問題。」





據估計，澳洲有25萬種獨特的蘑菇。辨別有毒的蘑菇品種需要極高的專業知識。



如何採摘野生蘑菇？

皇家墨爾本理工大學環境科學院副院長杜玲（Kim Dowling）表示，雖然採蘑菇可能是一種無害的活動，但如果不知道如何區分安全和有毒品種，這項活動也可能非常危險。





「採蘑菇一般是安全的。你需要和一群人一起去，和了解蘑菇的人一起去，他們可以教你辨別，一旦你知道了在某個地區安全的蘑菇品種之後就不會有問題了。 」





她指，風險在於人們去到一個新的地方，混淆了看起來相似的品種。





不過，新州毒物信息中心（NSW Poisons Information Centre）的醫療主任羅伯茨（Darren Roberts）建議大家不要採摘野生菌。



我們的建議是，從超市或者信譽良好的店鋪購買蘑菇，因為野生菌存在極大的風險。

他說，多數教人採蘑菇的課程都認為採蘑菇的風險很低，這是因為舉辦這些課程的人已經接受過專業培訓，並且會選擇去風險很低的森林。





但如果人們只是完成了一個短期課程就試圖獨自行動，會變得極度危險。





「成為一個蘑菇專家遠遠需要比一個周末更長的時間。有些人中毒的原因是，他們在培訓課程回家的路上，走進另一片森林，採摘了一朵看起來和課堂上一樣（安全）的蘑菇。然後他們就生病了。」



從超市或者信譽良好的店鋪購買菌類，最為安全。 Source: Getty / Getty Images/Clover No.7 Photography

如何辨別毒蘑菇？

羅伯茨強調，識別蘑菇的書籍和手機程式，可能只有在特定的某些地區才會準確。「總而言之，蘑菇身上並沒有一個顯而易見的特徵可以告訴你它是安全可食用的。」





他說，專家認為某些特征代表著毒蘑菇的危險程度，但那可能只是毒蘑菇的其中一個標誌，還有許多其他類型的蘑菇可能也不安全。





「比如我們有時會說，越是帶有白色菌褶的蘑菇越有毒。但這並不意味著沒有白色菌褶的蘑菇是無毒的。」





他建議，如果你還是決定要食用野生蘑菇，「最好的做法就是（事先）拍攝採摘蘑菇的地方的照片，然後拍攝蘑菇上下兩面的照片。」



