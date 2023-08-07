維州毒蘑菇案件耐人尋味 警方透露誰準備奪命午餐

根據新聞集團的報導，警方透露該奪命午餐是由誰人準備的，和更多有關當天的情況。





目前來自 Korumburra 小鎮額 4 名中毒人士當中，已有 3 人死亡，另一人情況危殆。





他們是兩男兩女，兩名女子是姐妹關係，兩名男子則分別是她們兩人的丈夫。這 4 人的年齡由 66 歲至 70 歲不等。





整件事可追溯至 7 月 29 日 (星期六)。這批人獲邀請，去到附近另一個小鎮 Leongatha 一個親戚的家中作客。





而當時除了這 4 人外，這位親戚也同場出現，並負責準備這頓午餐。





據悉當時還有幾個小孩在屋內，但他們沒有進食該頓午餐。





四人回家後，到了午夜便開始感到不適，他們於翌日 (星期日) 分別在 Korumburra 和 Leongatha 醫院醫治。





由於他們出現了食物中毒的跡象，所以之後又他他們送去 Austin 醫院救治。





但過了幾天，其中 3 人相繼死去，只剩下 Korumburra 小鎮的 Ian Wilkinson 牧師在與死神搏鬥。



維州兇殺案組警司 Dean Thomas。 Source: AAP / JAMES ROSS 據 Dean Thomas 警司向 3AW 表示，沒有證據顯示該屋主 (親戚) 身體出現過不適。





兇殺案於上周六突擊搜查位於 Leongatha 的一個寓所，並查問了該寓所裡的一名 48 歲女子。之後已把她釋放了。





Thomas 警司表示：「這是一宗十分耐人尋味的案件，在目前我只能說他們的死亡暫不能解釋」。





他說警方仍未知道他們之死是否真的和毒蘑菇有關，但就會致力查個水落石出。



