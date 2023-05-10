以為澳洲蔬果好乾淨？邊種蔬果落藥「最重手」？

要點： 很多水果和蔬菜在收成後會被送到加工廠以氯氣為其進行消毒。

氯氣無法去除農作物上所有農藥，可能尚會有殘留。

雖然受污染的風險很低，但民眾在家中正確清洗水果和蔬菜是非常重要。

很多澳洲人相信他們購買的水果和蔬菜是乾淨，可以直接食用，卻不知道為了去除農產品上的細菌和農藥，它們一度被氯氣清洗。





商業農產品，除非經過有機認證，否則在其生長過程中會接觸到農藥，可能會留有殘留物，一些蔬果受到的影響可能更嚴重。





在採收後，它們會被送到加工廠進行消毒，而這一些方法多是透過含氯漂白劑，以去除任何殘留的細菌和微生物。





而農藥和消毒劑到底有多大危害？我們放入購物籃的農產品，到底殘留了多少殺蟲劑和消毒劑？我們應該如何清潔家中的水果和蔬菜？



哪些水果和蔬菜受最受影響？

殺蟲劑、除草劑和殺菌劑等農藥通常用於保護農作物免受害蟲、雜草和黴菌等威脅，有助於提高農作物產量。





澳洲在有關哪些蔬果可能最受農藥影響的資訊有限，專家借鑒了美國環境工作組（Environmental Working Group)所做的研究，該工作組公佈了年度「十二種最污糟」，即是最可能受影響的農產品名單和「十五種最乾淨」蔬果名單。





2022 年最污糟農藥的蔬果名單，包括士多啤梨、菠菜、羽衣甘藍/芥菜/寬葉羽衣甘藍、桃駁李、蘋果、提子、燈籠椒/辣椒、車厘子、桃、梨、芹菜和蕃茄。



蕃茄是被認為含有最高水平殺蟲劑的水果和蔬菜之一。 Source: AAP / AP

「十五種最乾淨」蔬果包括牛油果、甜粟米、菠蘿、洋蔥、木瓜、甜豌豆（冷凍）、蘆筍、蜜瓜、奇異果、椰菜、蘑菇、哈密瓜、芒果、西瓜和紅薯。





在澳洲，澳洲與新西蘭食品標準局（Food Standards Australia and New Zealand）和澳洲農藥及獸醫藥品管理局（The Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority）為水果和蔬菜中的農藥水平設定了最高殘餘限量 （MRL），並以國家和州的層面定期進行檢測，以確保殘留量低於水平。





昆士蘭大學（University of Queensland）農業與食品科學學院副院長、食物微生物學教授特納（Mark Turner）向 SBS 新聞表示，農民不會在臨近收成時使用農藥和除草劑。





「農民都知道他們不會在收成期內的某個時間噴灑農藥，否則在收成時仍然會存有殘留物。他們必須停止添加化學藥物一段時間。」



農產品在收成後真的以漂白劑清洗過嗎？

水果和蔬菜在加工廠以幾個階段的清洗，去除或殺死微生物、細菌、泥土和其他顆粒。然後它們會被快速轉動以去除大部分液體。如果產品經過包裝（例如生菜），就會在包裝袋中加入二氧化碳以延長產品的保質期。





新南威爾士大學（UNSW School)）化學工程學院食品科學與技術組副教授趙劍（音譯：Jian Zhao）表示，加工廠通常使用氯氣或漂白劑來清潔農產品。





他告訴 SBS 新聞：「該行業主要使用氯氣或次氯酸鈉（漂白劑）來清潔蔬菜、殺死細菌和黴菌並確保食品安全。」





「但是氯氣的保質期相對較短，所以即使它留下任何殘留物，也會非常非常少。」





「在家的人真的不需要擔心消毒劑。」



特納教授說，一些加工廠已經不再使用氯氣，轉而使用過氧乙酸，他將過氧乙酸描述為「一種可以分解成水和醋的有機酸混合物」。





他說：「在工廠裡有殘留的氯氣，它也是一種有毒的化學物質。」





趙副教授說，雖然新的化學物質被用於清潔水果和蔬菜，但在去除微生物和細菌方面「它們不像氯氣那樣受歡迎」。





但他補充說，即使是氯氣也不能去除所有農藥。





「並非所有這行業使用的消毒劑或清潔劑都能有效地去除農產品中所有潛在的農藥，因為其中一些已經滲入食物的表皮。」





雖然他說這「真的不是健康問題」，但他理解人們會擔心殘留物。





「儘管有些化學物質會滲入(農作物)表層，但經過洗滌和消毒，然後在家裡再進一步清洗，一般來說，剩下的已經不多了。」



專家說，仍然建議在家裡清洗標有「已預洗」標籤的包裝沙律菜。 Source: AAP / Aaron Chown

怎樣去除家中蔬果的殘留物？

雖然購買有機產品可確保我們食物中的化學物質含量最低，但並非每個人都能負擔得起購買有機產品或能夠在家中種植自己的產品。





那麼我們如何才最能確保噴灑了農藥和浸泡過消毒劑的產品可以安全食用呢？





特納教授說，在大多數情況下，用水清洗就足夠。





「如果那裡有微生物，透過清洗可能會減少 90% 的數量，但並不可以保證去除任何病原體，如大腸桿菌或沙門氏菌。一旦它們在那裡，就很難去移除或殺死，這就是為什麼我們嘗試（通過農藥）防止這種污染。」





但趙副教授表示，我們希望所享用的產品盡可能安全，這是「可以理解的」。



「一直有人擔心農產品中可能仍然存在一些有害化學物質，希望將它們全部去除。」





政府衛生部門表示，水果和蔬菜在進食前應用水清洗。例如，西澳衛生部在其網站上建議：「在食用或烹調之前，經常用流動的自來水來清洗即食水果和蔬菜，即使是超市預先包裝好的。」





營養學家建議我們在適當的時候擦洗或把蔬果去皮，雖然他們亦提醒，去皮有時會降低產品的營養價值。





有些人還建議使用蘋果醋或碳酸氫鈉來幫助去除農藥和細菌。





這做法是在每杯水中加入一湯匙蘋果醋，或在四杯水中加入兩茶匙碳酸氫鈉，然後放入水果或蔬菜浸泡幾分鐘再沖洗來完成。



