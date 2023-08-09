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【零碳工業應對氣候變化】專家：澳洲有潛力開發蘑菇業「黃金」商機

農業領域的研究人員表示，在出口本地生產的外來蘑菇品種方面，澳洲尚有大量潛力有待開發，與此同時，還需要去克服一些障礙。

要點
  • 研究人員表示，澳洲可以利用本地種植的亞洲蘑菇，應對氣候變化。
  • 他們表示，澳洲的高生產率和自動化可以幫助降低勞動力成本。
  • 研究人員稱，澳洲可以利用豐富的農業生物質來補貼食物生產成本。
在昆州唯一的亞洲蘑菇農場，唐佳威（Simon Tang） 一直致力尋找機會實現現代化種植。

用於蘑菇栽培的基質（生物生長的基質或基床）曾經一度來自中國。但現在，則來自附近，位於布里斯本以北Bundaberg區的一間糖廠。

這幫助唐佳威克服了疫情導致的供應鏈問題。

由於他與昆州研究人員開展合作項目，並在今年較早前獲聯邦科學及工業研究組織（CSIRO）的資助，因此有可能可以將鄰近糖廠的生物質轉化為基質。

現在，澳洲可以從這蘑菇農場，獲得本地生產的金針菇、鮑魚菇和杏鮑菇等外來蘑菇品種，而這些品種在亞洲國家如日本、中國和泰國，非常著名。

他說，在澳洲銷售的亞洲蘑菇約有 70% 是進口的，椎茸（日本花菇）和金針菇的零售價為每公斤 30 元。

唐佳威在布里斯本Park Ridge的工廠接受SBS中文採訪時說：「這（合作）減少了我們對國際貿易的依賴。」他在該處設有兩間工廠。
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在中國出生的唐佳威目前在昆州種植蘑菇，獲得聯邦撥款，以證明甘蔗渣作為生產亞洲蘑菇基質的可行性。 Credit: SBS Chinese/Tianyuan Qu
他於 2005 年成立了Kenon Corporation。據其網站介紹，該公司每生產生產多達三噸的椎茸，這對澳洲本地市場來說是個好消息。

他提到，使用澳洲的基質在本地種植和銷售的亞洲品種蘑菇，比進口的同類產品便宜10%到15%。

他說最近與聯邦科學及工業研究組織的合作，也為出口包裝蘑菇提供了可能。

「我們的計劃是，一旦整個供應鏈建立並運行，我們就有可能出口蘑菇到新西蘭和巴布亞新幾內亞等鄰國。」

更廣闊的前景

如今，昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）農業及生物經濟中心副教授張占營（Zhanying Zhang）等一些研究人員，也希望與該公司合作，將甘蔗生物質應用到更廣領域。
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2 唐佳威在昆州的農場場，利用甘蔗渣作為蘑菇基質。 Credit: SBS Chinese/Tianyuan Qu
張占營教授說，澳洲的高生產率和自動化程度有助於保持較低的勞動力成本，使其能夠在全球市場上競爭。
澳洲可以利用其豐富的農業生物質來補貼食物生產成本。
昆士蘭科技大學張占營教授
他解釋：「在中國，甘蔗纖維通常被轉化為紙張或紙漿等其他產品，而在澳洲，這一過程會造成非常嚴重的污染。」

部份甘蔗渣會被焚燒發電，但在有大型糖廠的地方，甘蔗渣會過剩，並通常被囤積起來。

張占營補充說，這可能會帶來安全和環境風險，如自燃和粉塵排放，使糖廠工人和周邊社區受到威脅。
如果我們能利用農業生物質去種植蘑菇，那將是雙贏。
昆士蘭科技大學張占營教授
此外，用於種植和運輸蘑菇托盤的可移動智能蘑菇箱，也被考慮在未來用於生產。

張占營說，這些蘑菇箱可以配送到海外，在那裡蘑菇的生長條件可以被隨時隨地控制和監測。
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可移動智能蘑菇箱可以出口，在澳洲的生產商可以遙距控制箱內的生產條件。 Credit: Simon Tang
他指出，「這些蘑菇生長箱可以出口到周邊國家，也可以出口蘑菇製成的零食和以蘑菇為原料的（仿）『肉類』產品，甚至是蘑菇生長基質。如果我們能夠在澳洲本地生產，那麼我們可以將其與蘑菇箱一起出口到東南亞國家。」

昆士蘭科技大學的研究團隊還希望生產蘑菇「肉」和椎茸零食，這些產品目前是從海外進口到澳洲，在一些超市銷售。

張占營認為：「這是一個非常熱門的研究方向。」
如果我們能夠利用其他資源來生產肉類(仿製食品），那將有助於減少溫室氣體的排放。
昆士蘭科技大學張占營教授
澳洲蘑菇種植者協會（Australian Mushroom Growers' Association）認同這一情況，國內消費者對外來蘑菇需求在增長。

協會總經理布拉米奇（Leah Bramich) 說：「五年前，你只能去專門的亞洲超市才能買到椎茸、金針菇和木耳。現在，在我附近的IGA超市就能買到。」

她認為，本地種植的品種或將有巨大的出口潛力。
蘑菇是非常可持續的食物，可以在少量的土壤上快速生長，使用非常少的資源和再生基質。
澳洲蘑菇種植者協會總經理布拉米奇
布拉米奇指出：「任何在澳洲種植、銷往海外的產品都大有前景，因為澳洲被視為一個美麗、鬱鬱蔥蔥的綠色國家。」

「與發展中國家相比，我們的認證和食品安全標準都相當出色。我們的種植者受到嚴格審查，這真是很好。」

布拉米奇堅信蘑菇是未來的食物之道。「蘑菇沒有壞處。它對你非常有益。」

獲取研發資金的障礙

在他的蘑菇農場，唐佳威說，當他第一次接到電話，得知將甘蔗渣轉化為蘑菇基質的政府資助獲批時，他感到「驚訝」，並將這結果歸功於「好運」。
我們還提到，新工廠將增加 40 到 50 個工作職位，受到政府歡迎。
蘑菇種植業人士唐佳威
張占營教授補充說，以前澳洲用於研究的資源非常有限，重點都放在其他領域。

他指出：「現在我們更加專注於解決生物質問題和全球脫碳。政府在這些領域的投資也在增加，企業也看到了機會。」

他的團隊也有興趣探索澳洲本土的蘑菇品種，這可能有助於「改善澳洲的鄉鎮地區發展」。
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Kenon 公司是澳洲最大的亞洲品種蘑菇生產商。 Credit: SBS Chinese/Tianyuan Qu
不過，張占營補充說，研究補助和資金申請的成功率可能「非常低」。

例子之一是澳洲研究委員會（Australian Research Council）為應對關鍵行業挑戰而設立的行業研究員獎學金，在上一輪資助申請，成功率僅為8%。

資金挑戰

聯邦科學及工業研究組織，高級經濟顧問Liu Mingji和他的團隊研究食物系統以及澳洲如何更好地分配、種植和銷售食物。
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（左至右）中部昆士蘭大學（CQU）前副校長Helen Huntly, 聯邦國家黨議員 Bridget McKenzie, 代表昆州聯邦選區Hinkler的國家黨議員Keith Pitt 及Kenon 公司老闆唐佳威在Bundaberg 宣佈設立新蘑菇農場及工廠。
根據2019-2020年的最新數據，澳洲的研發支出（佔國內生產總值的比例）略有下降，從2011-2012年的2.11%降至1.79%。

2019-2020年經濟合組及發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的平均水平為2.5%。

Liu Mingji說：「我們實際上看到，隨著時間的推移，經合組織的平均研發支出佔國內生產總值的比例在上升，而澳洲卻落在後面。」
如果與其他先進經濟體的發展方向對比，是令人擔憂。我們看到美國和英國更加重視創新方面的支出。
聯邦科學及工業研究組織 Liu Mingji
他補充說：「總的來說，我們希望保持在科技前沿……其中一個重要部份是保持對科學的整體投資。」

他認為，眾多科學活動如何在全球範圍內進行，這幾乎是一個結構性問題。

他表示，有必要重新思考科學家創新的方式，例如更快的撥款制度。
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唐佳威的公司希望探索在澳洲種植外來品種的菇類，例如鮑魚菇、金針菇及珍珠菇，而無需繼續進口孢子和基質。 Credit: SBS Chinese/Tianyuan Qu
「我們看到，在實驗室中，越來越多的時間花在行政任務、撥款和等待資金來源上，這在世界各地的大學體系通常都會發生。」

他說，資助者有更多的空間去承擔研發支出的風險，像風險投資公司一樣思考，採取組合投資的方式。

Liu Mingji指出：「只看單個研究項目，並詢問其可能的回報和影響，是非常有吸引力的。」

他補充說：「他們在一百個不同的項目上花錢，知道其中99個可能失敗，但只要能有一個成功，他們就能賺回所有的錢。」
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Published 10 August 2023 9:56am
By Tania Lee, Tianyuan Qu
Source: SBS
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