【移民澳洲】綠黨推動結束「不合理」驅逐

要點： 澳洲的移民可能會因為他們或其子女有殘障而被驅逐出境。

綠黨將提出法案來改變這個情況。

移民部長承認目前的政策「沒有達到社會的期望」。

綠黨正在推動廢除一項「不合理」的政策，該政策是指如果移民家庭中的兒童先天殘障，他們將面臨被驅逐出境。





《殘障法》（Disability Act）目前不適用於《移民法》（Migration Act），這意味著如果移民或其子女患有殘障會被視為納稅人的負擔，那麼他們可能會被告知要離開澳洲。





聯邦移民部長吉爾斯 (Andrew Giles)承認該準則「不符合社會的期望」，並表示工黨正在研究解決方案。



綠黨議員麥金(Nick McKim)表示，因孩子生而有殘障而將其驅逐出境是不合理的。 Source: AAP / Mick Tsikas 聯邦移民部長吉爾斯在3月親自干預，阻止珀斯的科利卡拉(Kollikkara)一家被驅逐出境，因為他們10歲的兒子患有唐氏綜合症，他們被要求在不到一個月的時間內離開澳洲。





但在提交國會的一項修正案，綠黨將動議，確保完全廢除最初制定法規時背後的「高度殘障歧視」政策。



綠黨移民事務發言人麥金向SBS新聞說：「這種公然的歧視應該被扔進歷史的垃圾箱。」





他指出，「一個有子女的家庭，在某些情況下子女是在澳洲出生的，因為子女患有殘障而面臨被驅逐出境的風險，這是不合理的。我們需要改變這一點。」



吉爾斯在3月親自干預，阻止科利卡拉（Aneesh Kollikkara）（左）和阿內甚（Krishnadevi Aneesh）（右）被驅逐出境（圖為他們與兩個孩子的合照）。 Source: SBS / Tom Stayner 內政部發言人強調，不符合健康要求並不意味著一個人的簽證申請，就會自動遭否決，很多人都可以獲得豁免。





他們說，那些沒有資格獲得豁免的人也可以透過行政上訴審裁處 (Administrative Appeals Tribunal) 提出上訴。





他們說：「超過 99% 的簽證申請人符合健康要求。」



為甚麼會被驅逐出境？

綠黨的法案將阻止使用「重大成本門檻」（Significant Cost Threshold）來評估簽證申請。





「重大成本門檻」意思是，如果照顧申請人或其家屬將在十年內花費納稅人 51,000 元，或每年 5,100 元，簽證可能會被拒絕。





這個門檻遠低於加拿大等同類國家，加拿大過去十年的門檻約為 27 萬澳元，新西蘭的門檻約為 15 萬澳元。



澳洲的「重大成本門檻」遠低於加拿大和新西蘭等同類國家。 雖然綠黨希望完全廢除這項規定，但麥金表示，如果工黨抵制，他們願意「討論」提高澳洲的門檻。





他說：「工黨的政策 (平台) 表示，殘障人士應該像其他人一樣受到平等對待，我們希望該政策能夠推動政府，改變他們對移民和殘障政策的設定。」





「最終，工黨的立場取決於他們。我們準備好真誠地參與和工作。」



這項政策不僅受到道德方面，還受到經濟方面的批評：很多父母的繳稅額遠高於繳稅的門檻。





就科利卡拉的個案，父母雙方都在政府正在尋求吸引人才的高技能行業工作。





麥金說：「特別是對於那些家庭來說，這是非常不公平的。」





「但這最終需要徹底解決，因為這不僅是關於某個特定家庭或一種特定類型的殘障。這是關於每個殘障人士。」



綠黨稱部長干預是不足夠

吉爾斯承認還有很多工作要做，並堅稱政府正在與專家和有經驗的人士接觸。





他說：「澳洲目前對移民健康要求的做法沒有達到社會的期望。」





「我幾乎每周都會在決定，是否透過部長介入來干預簽證系統。」



移民部長吉爾斯承認目前的門檻「不符合社會的期望」。 Source: AAP / Darren England 吉爾斯介入科利卡拉的個案並不是工黨第一次運用移民部長的權力干預個別案件。





工黨上任後幾天內，時任臨時部長查默斯（Jim Chalmers）確保稱為 Biloela 的泰米爾家庭可以留在澳洲，之前時任兩黨聯盟政府多年來一直試圖驅逐他們出境。



協助面臨驅逐家庭的社區倡導人士拉詹(Suresh Rajan)表示，該規則「確立了一種文化」，即澳洲的移民制度可以「很大程度上基於歧視」。





「這確實傳達了一個信息：如果你是一個殘障人士，那麼你比社區中的其他人低等。」





「從一開始就處於一個低劣的社會地位，當你進入一個國家並立即受到歧視時。你會否期待這將成為你生活的國家？」



社區倡導者拉詹 (Suresh Rajan) 表示，這項規定對涉及移民家庭，造成巨大影響。 Credit: Supplied 拉詹警告說，部長干預是最後的手段，這意味著家庭在簽證申請和法律上訴結束後，往往會陷入多年的去向不明。





他說：「你處於一種不穩定的狀態……生活在一個基本上說你不受歡迎，你是納稅人負擔的國家。這些事情確實相當侮辱。」



