雪梨衛生問題最多食肆公佈 華人區中菜酒樓上榜

新州食品管理局（NSW Food Authority）公佈2023年至今的違規店鋪名單，多間食肆受到處罰，包括華人聚居的雪梨內西區Campsie的金都海鮮酒樓（Golden Territory Seafood Restaurant）。





當局 網頁 顯示，該酒樓在今年1月31日收到6張罰單，包括未能確保設備與食物接觸面的衛生、未能維護洗手設施、未能在洗手設施附近提供紙巾、未能確保所有設備處於良好維護和工作狀態、未能以免受污染方式保存食物，以及經營場所未能達到衛生標準。





這些罰單都是在之前已警告過後再犯而作出，共罰款5,280元。





不過，金都海鮮酒樓不是問題最多的食肆。同區一間連鎖日本拉麵店Manmaruya Japanese Noodle Bar，在1月31日和2月7日兩次共收到7張罰單，其中6張是在已警告過之後作出，罰款總共達6,160元。





該店鋪除了有同樣的設備和衛生問題外，還違反了要在適當溫度儲存食物的規定。





其他收到較多罰單的食肆還有Bass Hill的咖啡店Drip Espresso，在2月5日、21日和28日先後收到6次罰單，問題都出在未能確保設備足以安全生產食品和未能安排至少一名食品安全監督員。





Lakemba的Grameen Chotpoti and Kebab和Harris Park的印度餐廳Shri Desi Dhaba，分別在1月和2月收到5張罰單，涉及設備、衛生，以及未能採取措施滅蟲防蟲。



