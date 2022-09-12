【雪梨被罰店鋪新名單】未符合食品守則 有餐館被罰4,400元

新州食品管理局（NSW Food Authority）公布，最新被罰款的店鋪名單，包括餐館、麵包店、蔬果店及超市，涉及未能符合食品標準守則，有店鋪總共被罰款高達4,400元。

新州食品管理局公布最新店鋪被罰名單，除了餐館食肆外，也包括蔬果店及超市。

新州食品管理局公布最新店鋪被罰名單，除了餐館食肆外，也包括蔬果店及超市。 Credit: Unsplash

新州食品管理局公布最新的違規店鋪名單，最新被罰款的是在雪梨西南區Earlwood薄餅店Pizza Hut，被指「未能將所有固定裝置、配件和設備保持在所需的清潔標準」，被罰款880元。

在雪梨西南區Riverwood唐餐館，Happy Family Kitchen 合家歡食堂，共被發出5張罰單，共罰款4,400元。除了涉及未能將地方及用具達到所需清潔標準，未能根除及防止害蟲滋生、未能保護儲存食物免受污染外，也包括未能在每個洗手設施處或附近提供一次用的廚房紙巾/毛巾。

在西雪梨巴拉瑪打餃子店Lok Lok Dumpling Bar也被發1張罰單，罰款880元。

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在雪梨西南區Campsie 的King of Buns飽子王，以及在北區Hornsby通用超級市場也各被罰880元。

在最新名單中，從5月到7月，發出最多罰單是Canterbury-Bankstown 市議會，除了向Campsie 的 King of Buns飽子王，以及Earlwood的Pizza Hut各發1張罰單外，也向：
  • Campsie的Jonos Café OnBeamish 發出1張罰單，罰款880元
  • Bass Hill的 雜貨店MIRA MINI MART發出1張罰單，罰款880元 
  • Canterbury的漢堡包店TWO JAYS PREMIUM BURGER BAR，發出5張罰單，共罰款4,400元。
  • Bankstown的Ngan Café發2張罰單，共罰款1,760元。
  • Bankstown的亞洲超市SON TRANG發1張罰單，罰款880元。
  • Punchbowl的蔬果店Fresh Village發出2張罰單，罰款共1,760元。
發罰單第二多是Burwood市議會，包括：
  • 越餐的THE AUGUST BANH MI PLUS發出6張罰單共罰款5,280元；
  • 麵包店Baked And Co 發出4張罰單公罰款3,520元。

其餘被罰的店鋪包括：
  • Hornsby的Hero Sushi Train Hornsby
  • Kingsgrove的Macchina Roastery and Bar
各被發1張罰單，罰款880元。
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Published 12 September 2022 at 5:42pm
By Wyee Yeung
Source: SBS