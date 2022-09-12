【雪梨被罰店鋪新名單】未符合食品守則 有餐館被罰4,400元

新州食品管理局公布最新的違規店鋪名單，最新被罰款的是在雪梨西南區Earlwood薄餅店Pizza Hut，被指「未能將所有固定裝置、配件和設備保持在所需的清潔標準」，被罰款880元。





在雪梨西南區Riverwood唐餐館，Happy Family Kitchen 合家歡食堂，共被發出5張罰單，共罰款4,400元。除了涉及未能將地方及用具達到所需清潔標準，未能根除及防止害蟲滋生、未能保護儲存食物免受污染外，也包括未能在每個洗手設施處或附近提供一次用的廚房紙巾/毛巾。





在西雪梨巴拉瑪打餃子店Lok Lok Dumpling Bar也被發1張罰單，罰款880元。





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在雪梨西南區Campsie 的King of Buns飽子王，以及在北區Hornsby通用超級市場也各被罰880元。





在最新名單中，從5月到7月，發出最多罰單是Canterbury-Bankstown 市議會，除了向Campsie 的 King of Buns飽子王，以及Earlwood的Pizza Hut各發1張罰單外，也向：



Campsie的Jonos Café OnBeamish 發出1張罰單，罰款880元



Bass Hill的 雜貨店MIRA MINI MART發出1張罰單，罰款880元



Canterbury的漢堡包店TWO JAYS PREMIUM BURGER BAR，發出5張罰單，共罰款4,400元。



Bankstown的Ngan Café發2張罰單，共罰款1,760元。



Bankstown的亞洲超市SON TRANG發1張罰單，罰款880元。



Punchbowl的蔬果店Fresh Village發出2張罰單，罰款共1,760元。



發罰單第二多是Burwood市議會，包括：



越餐的THE AUGUST BANH MI PLUS發出6張罰單共罰款5,280元；



麵包店Baked And Co 發出4張罰單公罰款3,520元。





其餘被罰的店鋪包括：



Hornsby的Hero Sushi Train Hornsby

Kingsgrove的Macchina Roastery and Bar

各被發1張罰單，罰款880元。

