【雪梨被罰店鋪新名單】未符合食品守則 有餐館被罰4,400元

新州食品管理局公布最新的違規店鋪名單，最新被罰款的是在雪梨西南區Earlwood薄餅店Pizza Hut，被指「未能將所有固定裝置、配件和設備保持在所需的清潔標準」，被罰款880元。
在雪梨西南區Riverwood唐餐館，Happy Family Kitchen 合家歡食堂，共被發出5張罰單，共罰款4,400元。除了涉及未能將地方及用具達到所需清潔標準，未能根除及防止害蟲滋生、未能保護儲存食物免受污染外，也包括未能在每個洗手設施處或附近提供一次用的廚房紙巾/毛巾。
在西雪梨巴拉瑪打餃子店Lok Lok Dumpling Bar也被發1張罰單，罰款880元。
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在雪梨西南區Campsie 的King of Buns飽子王，以及在北區Hornsby通用超級市場也各被罰880元。
在最新名單中，從5月到7月，發出最多罰單是Canterbury-Bankstown 市議會，除了向Campsie 的 King of Buns飽子王，以及Earlwood的Pizza Hut各發1張罰單外，也向：
- Campsie的Jonos Café OnBeamish 發出1張罰單，罰款880元
- Bass Hill的 雜貨店MIRA MINI MART發出1張罰單，罰款880元
- Canterbury的漢堡包店TWO JAYS PREMIUM BURGER BAR，發出5張罰單，共罰款4,400元。
- Bankstown的Ngan Café發2張罰單，共罰款1,760元。
- Bankstown的亞洲超市SON TRANG發1張罰單，罰款880元。
- Punchbowl的蔬果店Fresh Village發出2張罰單，罰款共1,760元。
發罰單第二多是Burwood市議會，包括：
- 越餐的THE AUGUST BANH MI PLUS發出6張罰單共罰款5,280元；
- 麵包店Baked And Co 發出4張罰單公罰款3,520元。
其餘被罰的店鋪包括：
- Hornsby的Hero Sushi Train Hornsby
- Kingsgrove的Macchina Roastery and Bar
各被發1張罰單，罰款880元。
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