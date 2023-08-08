【無家可歸者】新調查全球10城市 澳洲面臨積重難返

要點 澳洲多個城市正面對住屋危機，無家可歸者人數不斷上升。

一份新報告呼籲採取行動，並警告澳洲最終可能會出現「積重難返的無家可歸者問題」。

正當澳洲人面對租務危機和生活成本飆升的同時，無家可歸者人數不斷上升。

正當澳洲人面對租務危機和生活成本飆升的同時，無家可歸者人數不斷上升。





根據一份最新報告，如果不採取有效的解決方法，澳洲最終可能會陷入「積重難返的無家可歸者問題」。





「無家可歸者」是全世界一個普遍問題，但有些地方相對上能更有效地處理這個問題。





這問題在澳洲究竟有多嚴重？又有何方法改善？



澳洲的「無家可歸者」情況

澳洲統計局估計，2021 年的人口普查有 122,494 人是無家可歸者。





這比 2016 年的 116,427 人增加了 5.2%。





其中，45,850 人（即 23%）是兒童和青少年。無家可歸者比率最高的是 19-24 歲的一群，每 10,000 人中就有 91人無家可歸。





居於寄宿房屋（boarding houses ）和支援居所的人數均有增加，而住在「臨時住宅」、帳篷或露宿以及「嚴重擠迫」居所的人數則下降。





澳洲統計局表示，部份原因可能是與地方和州政府為應對新冠疫情而採取的措施有關。



2021 年，估計有 24,930 名原住民及/或托勒斯海峽島民「無家可歸」，比 2016 年的 23,437 人增加了 6.4%。





昆士蘭大學社會科學教授帕塞爾 (Cameron Parsell) 表示，所有證據都表明澳洲的「無家可歸者」狀況正處於「危機水平」。





「情況處於危機水平，不僅因為無家可歸的程度在增加，而且我們知道，影響正擴展至更多澳洲人。」



澳洲「無家可歸者」危機的主要原因

帕塞爾教授表示，造成澳洲「無家可歸者」的主要原因是缺乏可負擔的廉價房屋。





儘管「無家可歸者」還要面對家暴和精神健康等其他問題，但帕塞爾教授指，假如供應充足，這些問題都不會導致無家可歸。





他說：「我們不應把焦點集中在一般人或無家可歸者面臨的問題上，而是要明白，實際上是房屋供應問題導致澳洲無家可歸率上升。」



救世軍的無家可歸事務總經理多諾格 (Jed Donoghue) 表示，還有其他因素導致澳洲的無家可歸率上升，包括人口增長、租金上升、資源缺乏以及問題被忽視等。





他說：「尋找房屋的人越來越多，可負擔廉價的房屋的供應卻短缺。」





「隨著租金上漲……推高了對廉價房屋的需求，而供應（房屋租金）卻基於一個對領取退休金或社會福利的人來說是難以負擔的水平。」



澳洲主要城巿與世界各地相比

為無家可歸者服務的社區組織「推出房屋會」Launch Housing 新近發表了一份報告，比較了奧克蘭、雪梨、阿德雷德、墨爾本、都柏林、倫敦、紐約、三藩巿、溫哥華和多倫多的無家可歸者情況。





「推出房屋會」表示，接受調查的 10 個城市均存在「嚴重的無家可歸者危機」，全都缺乏可負擔的公屋及廉租屋，同時租賃市場緊張和租金昂貴。





在這10個城市當中，首府城市的「無家可歸者」指數以都柏林為最好，其次是阿德雷德，溫哥華和雪梨並列第三。





倫敦排名第五，紐約、墨爾本、多倫多和奧克蘭並列第六，三藩巿排名榜末。





以上排名是基於四個類別：完全無家可歸、露宿街頭、公屋及廉租屋和面對租金壓力的低收入家庭。



都柏林在首府城市的「無家可歸者」指數中名列前茅，而三藩巿則排名榜末。 Source: SBS 「推出房屋會」行政總裁華納 (Bevan Warner) 表示，了解「無家可歸者」的常見原因有助城市制定更好的解決方案。





華納說：「雖然澳洲城市在大多數指標上表現相對較好，但若我們的解決方案目標不高，最終可能變成和世界其他城市一樣積重難返的露宿街頭情況。」





「無家可歸者有結構性的原因，雖然融合了個人因素，但無家可歸者並非個人失敗的結果。當貧窮和房屋選擇越來越少同時發生，就會出現這種情況。」



芬蘭經驗可堪借鑑？

芬蘭並未被納入該指數，但普遍被認為是解決「無家可歸者」問題的世界先鋒。





根據芬蘭房屋融資和發展中心的數據，該國無家可歸的人數已從 1980 年代的 16,000 多人減至 2021 年底的 3,950 人。





該國人口約為 550 萬。





2007年，芬蘭定立了「房屋優先」原則，確立人民有權獲得住屋和有用的社會服務。





透過這制度，社會服務機構為有需要的人分配出租房屋，並在居於這些可負擔的廉價出租房屋的人，提供心理健康和成癮治療。





在首都赫爾辛基，沒有人露宿街頭。



芬蘭是解決「無家可歸者」問題的世界先鋒。 Source: SBS 帕塞爾教授表示，芬蘭增加可負擔的廉價房屋供應之餘，減少了對危機房屋的投資，並通過全民醫療保健和一系列其他服務增加對人民的支援。





他說：「芬蘭還有其他服務和資源，確保人民不會經歷像澳洲那樣成為弱勢社群。」





帕塞爾教授表示，儘管澳洲有財力解決無家可歸者問題，但「缺乏解決危機的政治意願」。





「我們的研究還顯示，若我們繼續讓人無家可歸，倒頭來就要付出極大代價來應付無家可歸的情況。」





「因此，解決無家可歸者問題不僅在道德上正確，而且還與巨大的成本攸關。」



帕塞爾教授又指，澳洲的房屋政策令到業主受益，這些人正正佔選民人口的一大部份。





「我認為我們面臨的其中一個最大挑戰是，許多人認為增加公屋及廉租屋供應，並不符合業主的利益。」





「房地產市場作為一種投資形式，是實踐政治意願的真正障礙。」



「零無家可歸者」有可能嗎？

芬蘭的無家可歸率低於百分之一，接近實現零無家可歸者。





多諾格認為澳洲亦有可能實現，並指疫情期間成功解決「無家可歸者」和過度擠迫問題，就是例證。





他說：「基本的無家可歸者解決方法，是將人轉移到旅館、提高退休金或社會福利領取者的收入水平，所以，只要有可負擔的廉價住宿，他們就能夠有居所。」





「疫情向我們展示了短期住宿佔據了租賃市場多大份額。」





他相信，只要政策和計劃得宜，以及政府當機立斷，澳洲的「無家可歸者」危機得以長遠解決。





他說：「這些問題是可以解決的，但要解決任何問題之前，必須制定一套計劃。」





帕塞爾教授稱，澳洲毫無疑問能夠消除「無家可歸者」的現象。



