【澳洲蜱蟲季開始】遭咬可致命 一文看清如何保護自己

要點 一種可能危及性命的過敏症，稱為「哺乳動物肉類過敏症」，是由蜱蟲叮咬引起的。

與其他過敏不同，此症狀發作得較遲，在吃紅肉後六小時內出現。

目前尚無治癒方法，惟可透過防治蜱蟲或在被叮咬後安全清除蜱蟲來預防。

專家敦促澳洲人加深了解如何保護自己免被蜱蟲叮咬，以減少因此而引起的可能致命的肉類過敏症。





澳洲的蜱蟲季節在七月開始，一直持續到夏季，經蜱蟲傳播疾病的風險亦隨之增加。





專家表示，在沒有疫苗的情況下，通過預防蜱蟲叮咬可以降低甚至消除風險。



蜱蟲叮咬和紅肉過敏有甚麼關係？

蜱蟲叮咬會引起過敏反應，稱為「哺乳動物肉類過敏症」 (Mammalian Meat Allergy ， MMA)。





症狀可能會在食用哺乳動物肉類（包括牛肉、羊肉、豬肉、袋鼠和兔子等紅肉和白肉）之後四到六個小時內出現。





症狀延遲發作，與成年蜱蟲叮咬時發生的蜱過敏有分別。





加文醫學研究所 (Garvan Institute of Medical Research) 的克里斯 (David Christ) 教授研究了致敏原（一種稱為 α-半乳糖或 α-gal 的糖分子）的結構以及抗體反應。



克里斯 (Daniel Christ) 教授（右）表示，識別發揮作用的抗體揭示了不同的人的共同模式，這表明「哺乳動物肉類過敏症」 (MMA ) 中有遺傳因素。 Credit: Garvan Institute α-半乳糖分子存在於所有哺乳動物的肉中，但並無發現在人類、類人猿和舊世界猴子中。克里斯教授說這就是其中一個觸發抗體反應的原因。





他說：「事實上，幾乎所有生物，包括其他哺乳動物，都會產生這種糖。實際上，只有人類和高等靈長類動物，在進化過程中失去了產生這種糖分子的能力。我們不太清楚為何會發生這種情況。」





「當我們被咬時，我們的免疫系統將這種分子識別為外來分子，我們就會變得敏感。在稍後的階段 — 可能是幾周到幾個月後 — 當我們吃肉後，就會產生這種反應，而反應可能會相當嚴重。」





相關的腸道症狀與腸易激綜合症相似。避免再被蜱蟲叮咬，可以令人在三到四年內康復並恢復吃肉。一旦症狀消失，再次被蜱蟲叮咬的話，可能再次激活這個過程。



哺乳動物肉類過敏症有沒有治療方法？

克里斯教授說，他和他的同事正在研究一種治療方法，但仍處於早期階段。





「我們正在進行體外模型的研究。希望在數年內可以進入臨床試驗，最終用於治療。」





臨床免疫學家范紐恩 (Sheryl van Nunen) 教授於 2007 年在雪梨記錄了全球首宗「哺乳動物肉類過敏症」 MMA 病例。





她亦是「蜱誘發過敏研究與認知」 (TiARA) 的召集人，她指個別人士的免疫易感性存在差異，又說許多人可能不知道自己患有過敏。





她說：「幾年前我們做過一項研究，結果顯示我們 （澳洲）的 （哺乳動物肉類過敏症）流行率為每10萬人中有113人患上，目前可能更多。」





「大約有六成澳洲人可能會被蜱蟲叮咬，因為他們生活在東岸大分水嶺（Great DividingRange）山脈以東約30 公里的地方。蜱蟲需要濕度和潮濕的秋季，數量才足以達到瘟疫的程度。」



由於資金問題，目前仍未展開蜱蟲數量調查來協助監測工作。她說，現階段最具成本效益的公共衛生干預措施是預防蜱蟲叮咬。





「我們知道這是世界上唯一引發病因的致敏原，所以也是世界上唯一可以從一開始，就阻止感染並作出預防的致敏原。」





聯邦科學及工業研究組織 （Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO ）在其 2019 年蜱蟲調查 中發現，氣候變化和土地用途變化.正在增加全球蜱蟲傳播疾病的發病率。六大洲超過 32 個國家已經錄得病例。



如何保護自己免被蜱蟲叮咬？

首要的預防策略是避開蜱蟲居住的範圍。





強烈建議在戶外穿著防護衣物，特別是含驅蟲劑氯菊酯（permethrin）保護層的防護服，覆蓋手臂和雙腿。





淺色衣物會更容易讓人看到蜱蟲，將襯衫塞入褲頭、將褲腳塞入襪子都可以減少皮膚外露。



與蜱相關的過敏是被蜱蟲咬後，要到醫院急症室求診的原因，尤其是在盛產蜱蟲的地方。全球共計有近 900 種蜱蟲。 Source: AAP / Julian Stratenschulte 此外，亦建議使用含有活性成分避蚊胺 (DEET) 的驅蜱劑。





建議每天檢查全身，尤其是頸部和頭皮，是否有被蜱蟲叮咬。人類和寵物被蜱蟲叮咬可能不會即時有感覺，但一旦開始滲入血液，就會對唾液化合物產生反應。



被蜱蟲叮咬應怎樣處理？

清理蜱蟲叮咬時要小心，以免吸入更多蜱蟲唾液，這可能會導致嚴重的蜱過敏反應或 「哺乳動物肉類過敏症」 致死。





范紐恩教授說，關鍵是不要觸摸或強行驅趕蜱蟲。





她說：「讓它僵硬，不要擠壓它。」並建議不要使用家用的鉗子來去除蜱蟲。





「讓蜱蟲僵硬 （在原來的位置），等它脫落。」





可使用藥房有售的含乙醚噴霧劑來使蜱蟲僵硬。必須將噴霧保持在其上方 1 厘米處，向蜱蟲連噴五下。





如果蜱蟲在噴灑後未能自行脫落，醫護人員可以用細尖的鉗子安全地將之清理，而不會有進一步使唾液注入到你體內的風險。清除不當或不安全，可能會導致蜱過敏反應或「哺乳動物肉類過敏症」 ，這兩種情況都有可能致命。



澳洲最危險的蜱蟲品種

全澳洲有 70 種蜱蟲，但在醫學上造成最重大影響的蜱蟲是澳洲麻痺蜱 (Ixodes holocyclus)。





澳洲東部有95% 以上的人被蜱蟲叮咬都是由這種蜱蟲造成的。據聯邦衛生部門稱，這種蜱蟲的唾液可能會導致「致命的過敏反應、癱瘓和死亡」。



1997 年至 2013 年間，澳洲有四人因蜱蟲過敏反應死亡。蜱蟲相關過敏症是民眾到醫院急診室求診的原因，尤其是有大量蜱蟲的地方。





澳洲麻痺蜱幾乎遍佈整個澳洲東岸、在沿岸 20 公里範圍內都有大量發現。



