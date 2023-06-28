【食肉再不殘忍？】「實驗室培肉」將在澳洲面世

由實驗室培育的肉類，也稱為「合成肉」，，對大多數人來說是一個「新概念」，但人造肉公司 Magic Valley 的行政總裁貝文 (Paul Bevan) 向3AW表示，「實驗室培肉」可以成為「因為吃肉的道德問題」而放棄食肉的人士，提供一個全新的「解決方案」。





這個過程通常使用天然或人工生長的「培養中介」來進行。而科學家會利用生物液體台或無機營養物及化合物等作為「培養中介」，因為兩者都含有促進細胞生長及發育所需的成分—通常包括維他命、碳水化合物、氨基酸及其他分子等營養物質，為細胞生長和繁殖提供燃料。





「合成肉」是透過活體動物中的細胞、受精卵或一組儲存的細胞，以動物所吃的相同營養物質，在鋼罐（稱為培養器或生物反應器）中進行培植，再透過合成技術，將細胞與養成的肌用合成。





貝文指：「（提供肉類的動物）仍可以繼續過著正常、自然的生活。」





而貝文表示，已經對「合成肉」進行了「大量味道測試」，結論是培肉的味道與天然肉類「完全一樣」，他解釋指，「從分子角度來看，兩者仍是相同的。因此，無論出於何種意圖和目的，兩者的味道應該完全相同。」





貝文亦補充道，在實驗室開發該產品的另一個好處，是科學家可以制定其營養成分，可添加更高的蛋白質含量、去除飽和脂肪或引入額外的補充劑，例如 Omega-3 或 B12，可令肉類更具營養價值。



