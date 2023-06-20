【民間當自強】民眾自組「獵犬捕鼠小隊」 自己社區自己救

在炎熱的6月仲夏晚上，狂歡者蜂湧至華盛頓的亞當斯摩根 (Adams Morgan) 社區，這是美國首都的夜生活和餐飲熱點。但他們並非唯一在此出沒的群體。
同樣多不勝數的還有市內迅速繁殖的老鼠，牠們在餐廳、酒吧和夜總會後巷徘徊，以扔在垃圾桶裡的殘羹剩菜為食。
老鼠的狂歡在一陣狂吠、咬牙切齒和鮮血四濺中驟停：這是十幾人帶著獵犬每周進行一次「獵鼠」行動的結果。
「亨利，做得好！」28 歲的馴犬師范伯格 (Marshall Feinberg) 在獵犬殺死當晚第一隻「目標」時大喊道。
華盛頓哥倫比亞特區一直是美國最多老鼠的五大城市。由於冬季變暖、人口增長以及在疫情後室外用餐區永久化，使鼠患問題有所惡化。
據當地媒體報道，2022 年有近 13,400 個關於老鼠問題的電話投訴，比前一年增加了約 2,000 個。如今，有居民開始反擊。
獵鼠隊伍前進時，空氣中瀰漫著垃圾混合尿液的腐臭味。他們的臘腸狗和獵犬在垃圾桶下面飛奔追逐獵物。
人狗合作
人和狗一樣是來自不同背景，有黑人和白人，有長者和年輕人。有些人來自城市，有人來自郊區，亦有些人通過社交媒體與其他獵鼠愛好者聯絡後，從鄰近州份前來。
姆圖米 (Bomani Mtume) 是一名 60 歲的退休警員，帶著他的凱恩梗 Barto（與《綠野仙踪》的 Toto 是同一品種），在 3 月加入了該組織（該團隊剛開始）。
他談到剛開始的情況，表示：「我們第一次獵鼠時，牠們（老鼠）甚至沒有逃跑 — 只是看著那些狗。」他指現在的老鼠在經歷了被捕殺後，變得更膽怯。
他又說：「即使是互不認識的狗也開始一起工作，非常好。」
75 歲的莫里茨 (Teddy Moritz) 綽號「死神祖母」，是獵犬界的傳奇人物，她帶同兒子和十幾歲的孫子從特拉華州前來。
她說：「這是有機地控制老鼠的好方法。」據她解釋，老鼠藥需要幾天時間才能消滅害蟲牠們，而狗可以迅速咬斷牠們的脊椎，牠們不會感受到任何痛苦。她補充這個方法「原始但有效。」
莫里茨身手敏捷、精力充沛。她在垃圾桶前跺腳，將一隻逃跑的老鼠趕回狗群方向。她擔任狗隻飼養員多年，幫助成立了臘腸狗小隊，透過與獵鷹合作，捕獵兔子，現在用來捕鼠。
在三個小時的過程中，團隊獵殺了 30 多隻老鼠，將牠們扔進垃圾桶。
范伯格說：「你看到的基本上是團隊合作。狗和人一起工作，努力做好防治老鼠的工作，幫助我們的城市。」
在華盛頓特區的亞當斯摩根社區，一隻老鼠從捕鼠犬身邊逃走。 Source: AFP / Stefani Reynolds
囓齒動物學家科里根 (Bobby Corrigan) 表示，雖然缺乏科學數據驗證這做法的驅鼠功效，但這種做法可以追溯至數百年前，當時狗隻被訓練在農場防治害蟲。
隨著商業需求大增，「毫無疑問 — 狗如今再次被用作滅鼠工具。」
此外，科里根指已經證明毒藥會傷害鷹和貓頭鷹等物種，而捕鼠器可能需要幾天時間才能殺死老鼠，這使獵鼠成為更加人道的方法。
人見人愛的員工
狗並不是解決城市鼠患的唯一獵人 — 還有主要捕食老鼠的貓。
人道救援聯盟 (Humane Rescue Alliance) 主席拉芳廷 (Lisa LaFontaine) 表示，該組織於 2017 年啟動了針對該市野貓群的「藍領貓」計劃，目前已為當地商界配對了 400 隻流浪貓。
她說：「這個項目的構思是，讓貓過著牠們一直以來的生活方式，但會為牠們接種所需的疫苗。」
牠們還獲分配專門的照顧者、居處和可靠的食物來源，並接受絕育以防牠們繁殖。
在距離巿中心 20 分鐘路程的亞歷山大鎮，一隻名叫Rue的貓幫助驅趕老鼠。老鼠曾經在 Greenstreet Growers 園藝中心亂翻一袋袋雀粟和肥料。
園藝中心的營運總監威廉斯 (Tim Williams) 解釋道：「她捕殺了一些老鼠，起了威懾作用。」他估計商界的虧損比之前縮減了一成。
Rue 被視為星級員工，並且在 Instagram 上擁有一批追隨者。
威廉斯說：「在這裡養這隻貓有雙重好處，她可說是人見人愛。 」
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。