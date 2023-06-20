澳元在「這些國家」表現強勢 會否左右你的旅遊決定？

要點： 上星期澳元升至四個月高位。

兌幾種亞洲貨幣表現良好。

但兌換歐羅和英鎊的匯率有所下跌。

想到海外旅行嗎？如果你只是基於澳元的強勢作為選擇考慮旅遊目的地的依據，在接下來的數周，你可能更傾向選擇到亞洲而不是歐洲。





由於市場猜測會繼續加息，以及中國將採取措施刺激經濟，因此，澳元在上星期升至四個月來的高位。





AMP 高級經濟學家穆西娜 (Diana Mousina) 稱：「澳元對中國的形勢非常敏感，因為澳洲被認為反映中國經濟，因此隨著中國經濟走強，普遍人認為有利於澳洲，因為這意味著對我們的大宗商品出口需求大增。」





不過，澳元一直表現波動，兌美元並非特別強勢，市場分析師總是將澳元和美元比較。



穆西娜說，在過去的八個月裡，澳元兌美元的匯價一直徘徊於一澳元兌 65-70 美仙間，並不是一個歷史高位。





她表示，澳元可能對未來 12 個月的全球下行壓力表現敏感，但亦可能受到商品價格和進一步加息而刺激向上。





以下是澳元與全球各國貨幣相比的表現：





匯價向好



日本

IG Markets 分析師施卡莫 (Tony Sycamore) 向 SBS 新聞說，現在是去日本旅行的大好時機。





自 2022 年 10 月以來，澳元兌日元匯價漲了 7.1%，一澳元可兌 97 日元。



澳元兌日元十分強勢。 Source: AAP / Kimimasa Mayama/EPA 施卡莫說，如果你看長期，幾乎是處於 2014 年以來的最高水平。





他說：「似乎已經到達你能兌換的高水平，差不多 20 年來都未持續這一個水平。」





施卡莫表示，日元一直表現疲弱，是因為該國央行仍將利率維持在非常低的水平。





日本在新冠疫情期間嚴格的封鎖措施，在去年 10 月才正式向遊客開放，是澳洲人的熱門旅遊和滑雪勝地。



中國

澳元對人民幣匯價亦有所上升。自去年 10 月以來，人民幣疲軟，澳元匯價上升近一成。





施卡莫說：「（與人民幣相比）澳元在過去六周絕對瘋了。」





「如果你看看去年 10 月份，每百澳元兌人民幣匯價約為 445 左右，現在已上升至 489，意味著澳元現在買入的人民幣增加了約 一成。」





他又說，中國人民銀行上周調低了貸款利率，為預推出的經濟措施拉開序幕，這可能會為澳元提供更強勁的支持。



印尼

對於已經計劃去峇里島（或其他印尼島嶼）旅行的澳洲人有個好消息 — 自去年 10 月以來，澳元兌印尼盾已漲了 7.82%，一澳元可兌 10,290 印尼盾。





澳元在過去六個月大幅上升強勁反彈，並在去年首次提到經濟有可能衰退時觸及低點後相對迅速地反彈。





在發生一連串涉及外國人的無禮事件後，前往峇里島的澳洲人在抵達時將獲發一張「行為舉止」的提示。



遊客和背包客在印尼峇里島庫塔 (Kuta) 和水明漾 (Seminyak) 以北的長谷 (Canggu) 海灘的酒吧裡欣賞日落。 Source: AAP, Press Association / Sergi Reboredo/Alamy

印度

與去年 10 月相比，澳元兌印度盧比升了 10.1%，一澳元可兌換 56 盧比。





澳元比今年 2 月的高位略為下降，但仍處於過去三年來其中一個最高位。



挪威、瑞典

雖然澳元兌歐羅的表現欠佳（見下文），但擁有自己貨幣的歐洲國家卻是另一回事。





澳元在挪威和瑞典一直非常強勁，今年較早前兌挪威克朗和瑞典克朗均達到 10 年來的高位。





在截稿時，一澳元分別兌 7.2 挪威克朗和 7.3 瑞典克朗。



圖為瑞典斯德哥爾摩。1澳元可兌換約 7.3 瑞典克朗。 Source: AAP / James Lane

情況複雜

美國

從一些短期指標來看，澳元兌美元走勢相對強勁，自去年 10 月以來已升了 11.1%。





施卡莫表示，因此可能有更多澳洲人考慮前往美國或使用美元的國家，例如哥斯達黎加、波多黎各、厄瓜多爾或其他廣泛接受美元的拉丁美洲國家。





不過，澳元低於 2021 年的高位及疫情前的標準範圍。目前，澳元兌美元匯價是 68 美仙。





展望未來，聯邦銀行的機構預測預計澳元兌美元匯價將在 9 月季度跌至 62 美仙，並在 2024 年 3 月之前保持在 60 多美仙的範圍。



澳元兌美元匯價一直在62至 71美仙之間徘徊。 Source: SBS

土耳其、黎巴嫩、阿根廷

這些國家正經歷貨幣崩潰，意味著澳元理論上在這些國家可能非常強勁。





但這些國家亦經歷著天文數字般的通脹，土耳其約為 40%，黎巴嫩為 269%，阿根廷為 114%。





這意味著商品價格不可預測，而且可能非常高。



新西蘭

澳洲人最熱門的旅遊勝地是鄰國新西蘭。





與去年 10 月相比，澳元兌新西蘭元略為下跌，但由於預測新西蘭經濟欠佳，澳元在過去三周內飆升。目前一澳元兌1.10新西蘭元。





該國已進入技術性衰退，其貨幣可能會進一步受壓。



從新西蘭的芒格努伊山 (Mount Maunganui) 眺望陶朗加 (Tauranga)。目前一澳元兌1.10新西蘭元。 Source: AAP, SIPA USA / Gado Images

匯價向下

歐洲

澳元兌歐羅（歐元區 20 個國家或地區的貨幣）下跌了 1.75%。





施卡莫說：「回想過去一年，烏克蘭戰爭、能源和商品危機，還有俄羅斯的經濟問題等因素，確實對歐羅造成了壓力。」





「但歐洲經濟亦表現出極強韌性，超出預期。」





一澳元現兌換 0.62 歐羅。



澳元兌歐羅匯價偏軟。 Source: SBS

英國

澳洲人另一個熱門目的地是英國，但澳元兌英鎊表現欠佳，下跌了 2.64%。





現在一澳元兌 54 便士，今年的走勢一直向下。



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